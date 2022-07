Budget vacances : gros coup de chaud sur le porte-monnaie des Français !

L'inflation en délire...

(Boursier.com) — Au coeur d'un été torride, l'inflation s'est invitée brutalement cette année dans le budget vacances des Français. En conséquence, l'enveloppe allouée aux dépenses quotidiennes accuse une baisse sensible, selon une enquête Cofidis réalisée en collaboration avec CSA Research. En moyenne, le budget s'élève à 1.641 euros, contre 1.765 euros en 2019, date de la dernière édition de cette enquête, soit une baisse de 8%. Les 65 ans et plus voient cependant plus large (1.930 euros en moyenne) que les 18-24 ans (1.141 euros). Les habitants de l'Île-de-France sont quant à eux ceux dont le budget vacances est le plus élevé : en moyenne 2.099 euros.

L'étude montre que ceux qui partent au soleil se serrent la ceinture : 64% des sondés "ont le sentiment qu'ils vont devoir se restreindre sur leur budget vacances". Le chiffre grimpe même à 77% chez les 18-24 ans !...

C'est l'inflation qui jette un froid sur cette période estivale aux yeux d'une nette majorité (52%) des vacanciers (69% chez les 50-64 ans). Loin derrière arrivent ensuite des imprévus financiers au cours des derniers mois (15%), d'autres projets de dépenses importantes pour les mois à venir (13%), le fait de ne pas avoir d'épargne de côté (10%) ou encore un projet de vacances avec un coût plus élevé que prévu (9%).

Afin de limiter le coût de leurs vacances, 59% des personnes interrogées imitent leurs "achats plaisirs" et 56% les frais de restauration et d'alimentation (66% chez les 65 ans et plus). Au même titre, 42% des vacanciers limitent les dépenses liées aux sorties, activités et loisirs, 28% de réduire le nombre de nuitées, et 25% les frais liés au logement...

Au quotidien il faut pourtant bien se nourrir et du côté de la grande distribution, certains produits sont bien au-delà des 5 ou 6% de hausse des prix annoncée par l'Insee. En tête de liste, l'huile devient un bien de luxe avec des hausses qui dépassent souvent les 30%. Autre rayon en délire : la viande avec, ici aussi, des prix qui s'envolent de plus 30%, voire 35 à 40% pour certaines viandes rouges. Flambée des coûts de l'alimentation animale, guerre en Ukraine pays stratégique en la matière, supply chain débordée, prix de l'énergie qui s'envolent... la liste des causes qui alimentent cette situation exceptionnelle ne cesse de s'allonger !

Pour financer leurs congés, les Français puisent pour la plupart dans leur budget dédié aux dépenses courantes (45%), tandis que 36% d'entre eux piochent dans leur épargne personnelle.

Le paiement en trois ou quatre fois sans frais, utilisé par 5% des vacanciers, est particulièrement plébiscité par les jeunes de 18-24 ans (15%). Enfin, 5% des Français ont recours à l'aide de leur famille et 2% optent pour un crédit à la consommation...