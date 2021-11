Budget en baisse et envie de "made in France" au menu de Noël cette année

Les consommateurs craignent des pénuries et ont revu en nette baisse leur enveloppe pour les fêtes, à 533 euros, soit 70 euros de moins que l'an dernier.

(Boursier.com) — La crise sanitaire sera encore au menu de Noël cette année, et pourrait bien peser sur l'ambiance : seulement un tiers (35%) des Français se déclarent plus confiants qu'en 2020 sur le bon déroulé des fêtes de Noël, selon l'enquête annuelle de Cofidis, réalisée en partenariat avec Shopinvest et CSA Research.

Les diverses pénuries liées à la reprise de l'économie inquiètent notamment les sondés. Interrogés sur les perturbations annoncées dans le commerce mondial, qui font notamment craindre un manque de jouets dans les semaines à venir, 26% des Français se montrent inquiets, un chiffre qui grimpe à 41% chez les moins de 35 ans, à 34% chez les CSP- ou encore à 38% dans les foyers avec enfant(s).

Produits artisanaux

Pour ne pas être coincés, 61% d'entre eux "envisagent de se tourner vers des produits artisanaux fabriqués en France pour pallier le risque de pénuries, et 61% d'acheter davantage dans des commerces de proximité", indiquent les auteurs de l'étude.

Par ailleurs, un tiers des Français (33%) envisagent d'acheter des produits de seconde main, et 23% de fabriquer eux-mêmes leurs cadeaux. Enfin, si les Français continuent de jongler entre commerce en ligne et points de vente physiques pour leurs achats de Noël, seuls 10% des Français feront davantage leurs achats de Noël en ligne en comparaison aux années précédentes.

Budget en baisse

Noël, oui, mais pas à n'importe quel prix. Cette année, les Français prévoient de consacrer en moyenne 533 euros pour Noël, soit 70 euros de moins qu'en 2020, selon Cofidis et CSA Research. "Comme déjà observé lors de la précédente édition, les personnes les plus âgées sont celles qui vont consacrer le budget le plus important à Noël : 674 euros pour les 65 ans et plus en moyenne. A contrario, les moins de 35 ans prévoient un budget moyen de 406 euros", peut-on lire dans un communiqué.

Ce sont ces postes de dépenses secondaires pour les Français qui seront les premiers à faire l'objet d'une baisse ou d'une limitation en cas de besoin : la tenue vestimentaire en premier lieu (28%), les décorations (15%) en second. En dernier lieu, ils limiteront leur budget pour les repas (5%).

Un budget prévu en amont

"Noël implique, cette année encore, une anticipation des dépenses pour une large majorité des Français (62%), les plus prévoyants étant (et comme tous les ans) les femmes (67%), les employés (68%) et les personnes ayant au moins un enfant (71%). D'ailleurs, les Français sont une majorité (60%) à mettre de l'argent de côté tout au long de l'année pour cette occasion", indique cette étude, précisant que ce chiffre est en constante augmentation depuis la première vague de l'enquête (+7 points depuis 2017).

Un quart (24%) anticipe quelques mois avant, et la même proportion (24%) va plutôt avoir tendance à reporter ses dépenses au début de l'année suivante pour pouvoir boucler son budget de Noël. Cette anticipation s'illustre également dans le moment d'achat : près d'un tiers (29%) des Français commencent à acheter les cadeaux de Noël dès le mois d'octobre, 40% dès novembre et 31% au cours du mois de décembre.

Pour financer leurs achats, une très large majorité (64%; -3 points par rapport à 2020) puise dans le budget dédié aux dépenses courantes, (33%; +3 points) utilisent des chèques ou bons cadeaux et un peu plus d'un quart piochent dans leur épargne personnelle (28% ; +7 points). Enfin, 11% des Français utilisent un crédit à la consommation ou une facilité de paiement.