Budget 2023 : vers une "hausse inédite" des crédits pour l'Education, le Travail et les Solidarités

(Boursier.com) — 12 ,5 milliards d'euros supplémentaires : c'est la "hausse inédite" souhaitée par le gouvernement concernant les crédits alloués aux ministères de l'Education, du Travail et des Solidarités, a annoncé ce lundi le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, qui a dressé une première ébauche du prochain budget.

"Il y aura trois 'blocs' prioritaires, correspondant aux trois 'moteurs' essentiels du quinquennat : la formation et l'emploi, le pôle régalien et la transition écologique. Les crédits du premier bloc concernant l'Education, le Travail et les Solidarités progresseront de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%", a-t-il ainsi expliqué dans un entretien accordé aux 'Echos'.

Le budget de l'Emploi "progressera en particulier de 6,7 milliards, afin notamment de financer la montée en puissance de l'apprentissage, avec un objectif de 1 million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat", a poursuivi le ministre.

"Aucun enseignant n'entrera dans la carrière à moins de 2.000 euros net"

Concernant l'Education nationale, elle devait bénéficier "d'une hausse historique (+3,6 milliards) de ses crédits", a poursuivi Gabriel Attal, soulignant que "l'engagement du président de la République sur la poursuite de la hausse des salaires sera tenu". "Aucun enseignant n'entrera dans la carrière à moins de 2.000 euros net", a-t-il assuré.

Pour le bloc régalien, qui inclut la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères, les budgets grimperont "globalement de 6,1 milliards". Le ministre des Comptes publics estime qu'il s'agit d'une hausse "très importante".

3,3 milliards d'euros supplémentaires pour le bloc environnement

Mais cette augmentation est assumée "afin de tenir notamment l'engagement des objectifs engagés, a-t-il affirmé. Il évoque notamment un "relèvement de 3 milliards des crédits des Armées en 2023" et "les objectifs du Beauvau de la sécurité, qui prévoit le doublement de la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici à 2030".

Enfin concernant le bloc environnement, qui comprend la Transition environnementale, la Cohésion des territoires et l'Agriculture, les ministères disposeront de 3,3 milliards d'euros supplémentaires. "Il s'agit notamment d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments et de poursuivre le verdissement du parc automobile", a précisé Gabriel Attal.