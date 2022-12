Bruxelles valide la suppression des vols intérieurs courts en France

Ces lignes aériennes seront interdites quand il existe une alternative de moins de 2h30 en train.

(Boursier.com) — La Commission européenne a rendu jeudi une décision favorable à la mesure d'interdiction des lignes aériennes en France, quand il existe une alternative de moins de 2h30 en train. Cette mesure est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et disposition emblématique de la loi climat de 2021. Elle devra être réexaminée au bout de trois ans.

Concrètement la mesure doit entraîner la fin des liaisons entre Paris (Orly) et Nantes, Lyon ou Bordeaux, soit trois sur plus de 100 connexions aériennes intérieures existantes en France. Les vols courts destinés à alimenter le hub de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle pour y prendre une correspondance ne seront pas concernés, le ministère des Transports ayant confirmé cette dérogation au 'Figaro'.

Droits de trafic

Dans son article 20, le règlement européen sur les services aériens prévoit qu'un État membre peut, "lorsqu'il existe des problèmes graves en matière d'environnement limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport fournissent un service satisfaisant".

"C'est une avancée majeure dans la politique de réduction des émissions de gaz à effets de serre, dont les transports représentent 30%", s'est félicité le gouvernement dans un communiqué. "A la suite de cette décision favorable, le gouvernement soumettra le décret à la consultation du public, puis au Conseil d'Etat, avant son adoption, le plus rapidement possible".

La mesure est contestée par la principale association française d'aéroports, l'UAF, ainsi que le Scara (Syndicat des compagnies aériennes autonomes). Tous deux pointent du doigt l'impact sur les voyageurs : au total, les lignes Orly-Nantes, Orly-Lyon et Orly-Bordeaux représentaient en 2019 environ 4% des voyages aériens intérieurs français (hors DOM-TOM et Corse) soit 1,1 million de passagers, selon le cabinet spécialisé Archery Consulting.

Pas assez ambitieux

De son côté, Greenpeace juge que le dispositif manque d'ambition, avec un curseur fixé à 2h30. "Après de longs mois de discussions, la décision de la Commission européenne vient donc acter une mesure française d'interdiction des vols courts... qui n'interdit en fait pas grand chose. Certes, la Commission européenne muscle un peu l'interdiction en y intégrant les vols de correspondance, mais elle l'affaiblit dans le même temps en ne l'autorisant que pour trois ans", estime Sarah Fayolle, chargée de campagne Transports chez Greenpeace France.

D'après un rapport publié par Greenpeace en octobre 2021, arrêter l'avion pour les vols les plus fréquentés dans l'Union européenne, dès lors qu'une liaison ferroviaire de moins de six heures existe, permettrait d'économiser 3,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an...