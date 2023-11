Bruxelles renouvelle l'autorisation du glyphosate : une "dinguerie" pour Christophe Béchu !

La France s'est abstenue, ce qui équivaut à un vote contre, assure le ministre de la Transition écologique.

(Boursier.com) — La Commission européenne a approuvé jeudi la prolongation pour dix ans de l'utilisation du glyphosate, substance active et controversée du désherbant Roundup de Bayer. "La position de la Commission qui dit 'on autorise tous les usages pendant 10 ans, sans limite', est une dinguerie, nous sommes opposés à cette décision", a commenté vendredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, au micro de France Inter.

Pourtant, la France s'est contentée de s'abstenir durant ce vote... "Une abstention, ça vaut vote contre", a assuré Christophe Béchu. "On a essayé de trouver une position alternative à la position européenne, j'ai personnellement réuni un certain nombre de pays qui n'avaient pas soutenu la décision de la Commission européenne de réautoriser le glyphosate sans aucune limite et pour dix ans", s'est défendu le ministre...

.@ChristopheBechu sur l'abstention de la France au Conseil de l'Europe, sur le vote autour du renouvellement d'autorisation du glyphosate : "Une abstention, ça vaut vote contre. On a essayé de trouver une position alternative à la position européenne." #le69Inter pic.twitter.com/G4AwZ8eBq3 — France Inter (@franceinter), via Twitter

Diplomatie

"Nous ne sommes pas parvenus à trouver suffisamment d'alliés... Dix-sept pays ont voté en faveur de la position de la Commission, et donc on a, y compris pour des raisons diplomatiques, voté comme les Allemands (...) pour faire en sorte précisément de continuer à trouver des alliés sur ce sujet", a expliqué Christophe Béchu.

"Ce vote, il ne va rien changer pour nous... La France va continuer à interdire des usages du glyphosate et à restreindre son utilisation. Depuis ces dernières années, nous sommes le pays où l'utilisation du glyphosate a le plus baissé : 27% par rapport à la période 2015-2017. On a interdit tous les usages, pour les particuliers, pour les collectivités locales et on travaille avec la profession agricole pour peu à peu, usage agricole par usage agricole, limiter, interdire, partout où on trouve des alternatives, l'utilisation de ce produit", a poursuivi Christophe Béchu.

Critiques

Dans un communiqué conjoint, les ONG Foodwatch et Générations Futures ont critiqué l'abstention de la France et dénoncé une "trahison, sans surprise, de la promesse faite par le président de la République en 2017". Le chef de l'Etat Emmanuel Macron avait déclaré fin 2017 que l'utilisation du glyphosate serait interdite en France au plus tard dans les trois ans, avant d'admettre qu'une interdiction totale était "impossible".