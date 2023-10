Bruxelles donne 24 heures à Tiktok pour empêcher les fausses informations

Thierry Breton a envoyé un courrier à la célèbre plateforme chinoise pour qu'elle fasse à son tour le ménage dans ses contenus, alors que les fausses vidéos circulent depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël.

(Boursier.com) — Après Meta et X, l'ex-Twitter, c'est au tour de TikTok de recevoir un courrier de Bruxelles, concernant les centaines de fausses vidéos et autres contenus qui circulent depuis samedi et l'attaque du Hamas contre Israël. Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton a donné jeudi 24 heures au patron de Tiktok, Shou Zi Chew, pour l'informer des mesures prises par le réseau social pour empêcher la diffusion de fausses informations depuis les attaques menées par le Hamas en Israël.

Dans un courrier à Shou Zi Chew, consulté par l'agence de presse Reuters, Thierry Breton adresse une mise en garde similaire à celle envoyée ces derniers jours à Elon Musk, propriétaire de X (ex-Twitter), et à Mark Zuckerberg, patron de Facebook et Instagram.

X a répondu

La législation sur les services numériques oblige les très grandes plateformes en ligne à supprimer les contenus illégaux sur leurs plateformes. La plateforme X a réagi à l'appel de Bruxelles et sa directrice générale Linda Yaccarino a déclaré jeudi que le réseau social avait supprimé des centaines de "comptes affiliés au Hamas" et pris des mesures pour supprimer ou signaler des dizaines de milliers de contenus depuis l'attaque contre Israël.

"Nous continuons à répondre rapidement aux demandes d'application de la loi provenant du monde entier, y compris des États membres de l'UE", a-t-elle déclaré dans une lettre adressée au commissaire européen Thierry Breton et publiée sur X.