Bruno Le Maire veut soutenir le moral des Français

Bruno Le Maire veut soutenir le moral des Français









"Le soin de soi c'est très important"... estime le ministre de l'économie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gouvernement accompagnera tous les commerces fermés dans le cadre de la lutte contre le pandémie, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "On essaye d'accompagner tout le monde et de trouver des solutions chaque situation", a-t-il déclaré sur RTL ce lundi matin... "Il pourrait y avoir des périodes de liquidations autorisées pour les commerçants même si nous ne sommes pas en période de soldes", a-t-il également indiqué.

Le ministre a souligné que le gouvernement avait accordé des dérogations pour l'ouverture de certains commerces comme les salons de coiffure afin de soutenir le moral des Français. "Le soin de soi c'est très important... Nous allons regarder chacune des situations. Nous allons voir s'il y a des situations qui doivent être corrigées et nous verrons quelle décision prendre", a-t-il expliqué.

Rappelons que le 18 mars dernier, le premier ministre, Jean Castex, a annoncé la mise en place d'un (re)confinement dans 16 départements. Les mesures de restriction supplémentaires prises dans ces départements conduiront à fermer environ 90.000 commerces, en incluant les quelque 25.000 commerces déjà fermés dans les centres commerciaux sur l'ensemble du territoire national...

Commerces, mode d'emploi

Dans les territoires soumis au confinement, depuis le samedi 20 mars, les commerces autorisés à fonctionner normalement sont ceux qui étaient ouverts lors des deux premiers confinements, mais aussi les librairies, les disquaires, les salons de coiffure, les magasins de bricolage, les magasins de plantes et de fleurs, les chocolatiers, les cordonniers, les concessions automobiles (sur prise de rendez-vous) et les visites de biens immobiliers.

Les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le resteront. Les marchés mixtes en extérieur restent ouverts...

Dans les territoires soumis au seul couvre-feu, les mesures restent inchangées : les commerces demeurent ouverts, à l'exception des commerces non alimentaires des grands commerces et des centres commerciaux de plus de 10.000 m2 (territoire sous vigilance renforcée) et 20.000m2 (reste du territoire). Les pharmacies en centre commercial restent aussi ouvertes...

Pour les commerces fermés, le "click & collect" reste une possibilité sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.

Aides en soutien

Les commerces fermés administrativement bénéficieront du fonds de solidarité dans sa version renforcée avec un droit d'option pouvant aller jusqu'à 10.000 euros par mois ou 20% du chiffre d'affaires plafonné à 200.000 euros.

Pour ceux dont le chiffre d'affaires serait supérieur à 1 million d'euros par mois, ils bénéficieront du dispositif de prise en charge des coûts fixes à hauteur de 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés et de 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés. L'activité partielle prise en charge à 100% sera appliquée pour les salariés de ces commerces ainsi que l'exonération de cotisations sociales.

Ces commerces pourront également bénéficier d'une aide de 500 euros pour couvrir une partie des frais qu'ils pourraient engager pour se numériser et vendre à distance...