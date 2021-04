Bruno Le Maire salue les propositions des Etats-Unis sur la fiscalité internationale

Le ministre de de l'Economie est ouvert à l'éventualité d'instaurer un taux plancher mondial supérieur à 12,5% pour l'impôt sur les sociétés (IS).

(Boursier.com) — Bruno Le Maire a salué jeudi les dernières propositions des Etats-Unis visant à débloquer les négociations sur la fiscalité internationale. Le ministre français de l'Economie et des Finances s'exprimait à l'occasion d'un point presse par téléphone dans le cadre des réunions de printemps des grandes organisations financières internationales (FMI, Banque mondiale, G7 et G20 Finances).

Il s'est dit ouvert à l'éventualité d'instaurer un taux plancher mondial supérieur à 12,5% pour l'impôt sur les sociétés (IS). Il a ainsi ouvert la voie à un éventuel compromis sur un taux plus élevé que celui évoqué jusqu'à présent dans les négociations internationales sous la houlette de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

Proposition de Janet Yellen

La secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a en effet évoqué lundi un taux minimal d'IS effectif à l'échelle internationale de 21%.

Bruno Le Maire a par ailleurs souligné que la proposition de taxation des services numériques présentée par Janet Yellen semblait concerner davantage d'entreprises que celles qui seraient concernées par le projet en discussions à l'OCDE).

Alors que l'administration Trump était particulièrement réticente sur ce sujet, l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche a marqué un retour progressif vers le multilatéralisme.