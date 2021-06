Bruno Le Maire s'en tient à sa prévision de croissance à 5% cette année

Bruno Le Maire s'en tient à sa prévision de croissance à 5% cette année









Bercy est moins optimiste que la Banque de France ou le FMI, à cause de la menace du variant Delta.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bruno Le Maire est moins optimiste que la plupart des grandes institutions concernant la croissance économique de la France... Le FMI, l'OCDE, la Commission européenne et la Banque de France ont relevé leurs prévisions au cours des dernières semaines et tablent désormais plutôt sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de la France comprise entre 5,7% et 5,8% cette année.

Mais en France, la menace du coronavirus plane toujours, et l'obstacle à un retour d'une forte croissance en 2021 reste selon lui le variant Delta qui se développe en France et en Europe. "C'est le seul vrai risque et c'est la raison pour laquelle je maintiens l'estimation de croissance à 5% pour 2021 quand d'autres disent que nous allons faire 5,5 ou plus, c'est qu'il reste un risque sanitaire", a argumenté le ministre de l'Economie et des Finances.

"Sens collectif"

"Je voudrais dire à tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner : 'Vaccinez -vous', parce que c'est notre sécurité sanitaire collective qui en dépend. Le seul obstacle en cours qu'il y a encore sur le chemin du retour à une croissance très forte en 2021 et le retour à la normale totale en 2022, c'est le risque du variant Delta, c'est le risque de pandémie... Donc que chacun prenne ses responsabilités, fasse preuve de sens collectif, et aille se faire vacciner".

Toujours selon Bruno Le Maire, la consommation, "a redémarré très fort" en France depuis le 19 mai et la réouverture des commerces, et elle tient bon.