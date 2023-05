Bruno Le Maire prédit la fin de la spirale inflationniste d'ici l'automne

Le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré mercredi qu'il allait de nouveau convoquer les distributeurs et industriels la semaine prochaine.

(Boursier.com) — Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré mercredi qu'il ambitionne de briser la spirale inflationniste des prix alimentaires d'ici l'automne. "Nous allons convoquer distributeurs et industriels dès la semaine prochaine au ministère pour accélérer les négociations commerciales (...) pour que les grands industriels répercutent la baisse des prix de gros", a déclaré le ministre sur franceinfo.

"Nous pouvons casser la spirale d'augmentation des prix alimentaires d'ici l'automne", a-t-il ajouté. L'inflation en France a continué d'accélérer en avril, a 5,9%, contre 5,7% à fin mars, selon les données préliminaires de l'Insee. L'inflation des produits alimentaires a bondi de 15,9% sur un an en mars.

Face à l'inflation alimentaire, le trimestre anti-inflation est un succès, entre -5 et -7% sur les produits concernés. Il doit prendre fin le 15 juin. Avec @oliviagregoire et les distributeurs, nous regarderons ensemble comment continuer à protéger les Français tout l'été.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire), via Twitter

Bruno Le Maire par ailleurs déclaré qu'il ne remarquait "pas d'impact significatif" des mouvements sociaux sur la croissance, qui "reste solide".

Accalmie du côté de l'inflation des prix agricoles

Dans une note publiée mercredi, le cabinet Asterès rappelle que depuis janvier 2021, "la hausse des prix d'achat des agriculteurs et de l'inflation des prix agricoles "sortie de ferme" a été suivie quelques mois plus tard par la hausse de l'inflation de l'industrie agro-alimentaire "sortie d'usine" (prix de production) et, quelques mois plus tard, par la hausse de l'inflation alimentaire (c'est-à-dire le prix payé par le consommateur final)".

Selon le cabinet, le "retournement de l'inflation en amont de la chaîne de production laisse présager une baisse de l'inflation alimentaire à partir de l'été. Cette évolution, particulièrement marquée pour les céréales, s'inscrit dans la tendance baissière globale du prix du blé, qui a retrouvé début mai son niveau de fin 20201 du fait de récoltes meilleures que prévu et d'une baisse du prix de l'énergie".