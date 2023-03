Bruno Le Maire dévoile son plan pour mieux réguler les influenceurs

Le ministère de l'Économie a formulé ses propositions, visant à alimenter la proposition de loi destinée à réguler les activités des influenceurs, après plusieurs mois de concertations...

(Boursier.com) — "Nous ne laisserons plus rien passer : aucune dérive, aucun abus, aucune malversation !", a assuré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui présentait ce vendredi les résultats des travaux visant à alimenter la proposition de loi destinée à réguler les activités des influenceurs, après plusieurs mois de concertations avec des agences d'influenceurs, les géants de la tech, la Répression des Fraudes, l'Autorité des marchés financiers, ou l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité...

En janvier dernier, une consultation publique "Influenceurs / Créateurs de contenus" avait également été lancée...

"Le cadre qui est défini aujourd'hui comporte d'abord des mesures d'accompagnement. Nous allons commencer par définir ce qu'est un influenceur", a indiqué le locataire de Bercy lors d'une conférence, accompagné du député de la majorité Stéphane Vojetta et du député socialiste Arthur Delaporte, qui portent le texte de loi sur le sujet.

Le ministre a rappelé que "l'influence commerciale" est une pratique qui consiste "à créer et diffuser, à l'intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature".

Mise en place d'une "brigade de l'influence commerciale"

Bercy dit ainsi vouloir "accompagner les influenceurs", alors qu'il n'existait, jusqu'ici, aucun cadre spécifique ni aucune reconnaissance légale de cette activité. "En faisant son apparition dans le Code de la consommation et le Code du commerce, cette définition permet de lui appliquer le régime des pratiques commerciales trompeuses, et de l'appliquer à l'ensemble des influenceurs, y compris ceux installés à l'étranger, dès lors qu'ils s'adressent à un public français, et y compris à ceux pratiquant le 'dropshipping'", peut-on lire dans un communiqué.

Dans ce premier axe qui concerne l'accompagnement des influenceurs, le ministère de l'Economie propose également de créer "une définition juridique de l'agence d'influenceur", d'obliger "un contrat écrit entre les marques, les agences et les influenceurs sous un format libre", de mettre en place un "guide de bonne conduite", ou encore de protéger "des influenceurs mineurs".

Le second axe consiste à "protéger les consommateurs", en appliquant notamment "les mêmes règles que la publicité à l'influence commerciale". D'autres propositions concernent notamment la "protection de l'internaute par l'obligation de transparence des photos et vidéos retouchées", la "mise en place d'une 'brigade de l'influence commerciale'", ainsi que la simplification "des signalements". "En ce qui concerne la promotion de la chirurgie esthétique, nous irons même jusqu'à son interdiction", souligne le ministère...

Une peine complémentaire d'interdiction "d'exercer son activité"

Le plan qui a pour objectif d'en finir avec la jungle des influenceurs prévoit également "des sanctions renforcées et graduées". "Le fait de ne pas signaler le caractère publicitaire d'une vidéo ou d'une photo postée par un influenceur est désormais considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Elle est donc punie des mêmes peines, à savoir jusqu'à 2 ans de prison et 300.000 euros d'amende", précise Bercy.

"Faire la promotion d'un produit interdit ou réglementé est également puni selon les peines en vigueur dans la publicité en ligne. Le juge pourra de plus prononcer une peine complémentaire d'interdiction, définitive ou provisoire, d'exercer son activité. Cette peine pourra devenir obligatoire pour certains délits particulièrement graves". En d'autres termes, il pourra fermer le compte d'un influenceur", ajoute le ministère.

Sur 'franceinfo', Bruno Le Maire avait récemment donné raison au rappeur Booba, figure de la guerre anti-"influvoleurs" après avoir dénoncé à plusieurs reprises des dérives de certains influenceurs sur les réseaux sociaux et dénoncé notamment l'an dernier Magali Berdah, papesse des influenceurs, de promouvoir des arnaques. Il a "raison" de "rappeler qu'il y a des dérives", avait estimé le ministre.

