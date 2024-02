Bruno Le Maire annonce des mesures de soutien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics

Une mesure d'accompagnement des petites entreprises à la trajectoire de hausse du tarif réduit d'accise sur le gazole non routier (GNR)

(Boursier.com) — Dans un contexte de baisse de l'activité du secteur, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, annonce plusieurs mesures de soutien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Les entreprises du secteur du BTP, dont le nombre de salariés n'excède pas 15, pourront bénéficier, au titre de leur consommation 2024, d'un accompagnement équivalent à 5,99 centimes par litre de GNR, dans la limite d'un montant maximal de 20.000 euros. Il sera versé en début d'année 2025...

Alors que le BTP n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité d'avant crise, cette mesure d'accompagnement permettra de soutenir financièrement les petites entreprises du secteur.

Large concertation

L'année 2024 sera par ailleurs mise à profit pour organiser une large concertation avec les représentants du secteur afin d'envisager les mesures activables dans les années à venir pour accompagner la trajectoire d'extinction progressive du tarif réduit d'accise sur le GNR non-agricole : accompagnement financier du secteur, promotion et valorisation des biocarburants, mesures d'aide à l'équipement en matériels électriques ou moins consommateurs en carburants, renforcement des contrôles quant à la bonne utilisation des tarifs réduits applicables...

Des mesures relatives à l'accélération des délais de paiement des administrations publiques

Le projet de loi de simplification en cours de rédaction permettra une réduction des délais de paiement des administrations publiques, ce qui participera à améliorer la trésorerie des entreprises du secteur.

A cet égard, seront notamment examinées les possibilités de :

Limiter le report de paiement ou l'annulation à la première contestation de la part du donneur d'ordre public ;

Uniformiser et renforcer le niveau des taux d'intérêts moratoires appliqués aux mauvais payeurs publics ;

Rendre plus transparents les délais de paiement des payeurs publics ;

Appliquer automatiquement les intérêts moratoires plutôt qu'à la demande de l'entreprise.

Le gouvernement annonce également la tenue au cours des prochaines semaines d'un Conseil national de la construction et de la rénovation qui abordera l'ensemble de ces sujets et des thématiques propres au secteur du BTP, dans la poursuite des travaux des Assises du BTP qui ont eu lieu en 2023...

GNR : La CAPEB salue l'attention portée par Bruno Le Maire aux TPE

Alors que viennent d'être annoncées des mesures de soutien faisant suite aux revendications portées par le secteur du BTP sur la nécessaire suppression pour tous de la hausse de la taxe sur le GNR et l'accélération des délais de paiement des administrations publiques, la CAPEB se déclare satisfaite "de la juste prise en compte par Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, des spécificités des TPE du bâtiment".

Concernant la mesure d'accompagnement sur le GNR, les paramètres annoncés en matière de compensation permettront aux TPE du bâtiment d'être, en 2024, protégées de la concurrence déloyale qu'elles subissent de la part du monde agricole. "Néanmoins, nous veillerons à l'ouverture rapide de la concertation promise afin d'éviter qu'une situation similaire se reproduise à la fin de l'année. Le défi est d'importance, d'autant plus qu'il est indispensable d'accompagner les TPE du bâtiment dans la sortie des énergies carbonées vers les énergies vertes".

"Concernant les mesures relatives à l'accélération des délais de paiement des administrations publiques, les quatre propositions formulées sont positives et seront de nature à améliorer les conditions de trésorerie de nos TPE. Nous serons attentifs au respect de la bonne application de ces mesures par les acheteurs publics" poursuit la CAPEB qui tient cependant, à rappeler que la préoccupation majeure des entreprises artisanales du bâtiment reste le niveau de leur activité, notamment en 2024, avec des perspectives de récession... Il est donc impératif de relancer l'activité. "Dans ce cadre, les propositions que nous portons sur MaPrimeRénov' en matière de simplifications et d'accès aux marchés devront impérativement faire partie des mesures annoncées par Christophe Béchu, à l'issue de notre rencontre du jeudi 15 février" conclut la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment .