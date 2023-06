BRUITPARIF et ALLIANTECH unissent leurs forces pour disposer d'une version industrielle du radar sonore "HYDRE"

Grâce à ce partenariat, BRUITPARIF, par l'intermédiaire de sa filiale commerciale VIGINOIZ SAS et ALLIANTECH SAS comptent pouvoir commercialiser et distribuer HYDRE en France et à l'international dès le début de l'année 2024...

(Boursier.com) — Impliquée dès le début dans le projet du gouvernement français d'expérimentation du contrôle sanction des véhicules excessivement bruyants, l'association BRUITPARIF a mis au point HYDRE, un prototype de radar sonore qui s'appuie sur sa technologie brevetée MÉDUSE.

Cette innovation, rendue possible grâce au soutien de la Région Île-de-France, doit permettre de doter les acteurs territoriaux d'une solution opérationnelle pour lutter avec beaucoup plus d'efficacité contre les comportements inciviques d'une minorité d'automobilistes et de motards qui font vrombir leurs engins et troublent ainsi la quiétude de millions de nos concitoyens.

Les attentes vis-à-vis d'une telle solution sont importantes tant sur le marché français, qu'en Europe et à l'international...

Déjà testée avec succès "à blanc" (sans verbalisation à ce stade) sur trois sites pilotes en Île-de-France (rue d'Avron à Paris, RD5 à Villeneuve-le-Roi et RD46 en Vallée de Chevreuse), en cours actuellement d'expérimentation à Berlin sur la célèbre avenue commerçante Ku'damm (Kurfürstendamm) et prochainement déployée dans d'autres grandes villes européennes, la technologie HYDRE entre actuellement en phase d'homologation en métrologie légale en France auprès du Laboratoire national de métrologie et d'essai (LNE).

Sites pilotes

Une fois homologuée, celle-ci pourra être mise en service sur les sites pilotes en Île-de-France pour procéder à la seconde phase de l'expérimentation nationale, avec cette fois-ci constatation des infractions et verbalisation.

Afin d'accélérer le lancement de la solution et de bénéficier des compétences d'experts en industrialisation de systèmes complets métrologiques selon le référentiel ISO 9001, Bruitparif a noué un partenariat technique avec la société ALLIANTECH SAS. ALLIANTECH est un acteur français de premier rang dans la fourniture de solutions matérielles et de services en instrumentation, notamment dans les domaines acoustique et vibratoire.

Pour Daniel Leroy, Président de la société ALLIANTECH, "ce partenariat industriel entre BRUITPARIF et ALLIANTECH va démontrer que 1 + 1 ne font pas 2 mais 3, en démultipliant le potentiel de production et la capacité d'export à l'international de cette solution innovante conçue par des ingénieurs français dans le domaine de l'acoustique environnementale. Il ouvre également la voie à de nombreux autres développements et marchés à venir en commun."

Olivier Blond, Président de BRUITPARIF et délégué spécial à la santé environnementale à la Région Île-de-France, déclare quant à lui : "l'association BRUITPARIF a démontré tout son talent et sa capacité d'innovation en mettant au point le capteur MÉDUSE puis le radar sonore HYDRE et la Région Île-de-France est particulièrement fière d'avoir pu accompagner et soutenir ces développements. Nous nous réjouissons de cette collaboration qui vient d'être nouée avec ALLIANTECH, un acteur industriel français reconnu dans le domaine de l'acoustique dont le siège se trouve, qui plus est, en Île-de-France !"

Grâce à ce partenariat, BRUITPARIF, par l'intermédiaire de sa filiale commerciale VIGINOIZ SAS, et ALLIANTECH SAS, espèrent pouvoir commercialiser et distribuer HYDRE en France et à l'international dès le début de l'année 2024...