Bridgestone serait prêt à examiner une autre option que la fermeture de Béthune

Bercy évoque un scénario autour de 100 millions d'euros d'investissements avec un maintien d'effectifs de l'ordre de 400 salariés" sur les 843 employés sur le site

(Boursier.com) — L 'Etat et la région Hauts-de-France ont présenté lundi un scénario alternatif à la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune, dans le Pas-de-Calais, que le fabricant japonais de pneumatiques est prêt à examiner.

"C'est un scénario autour de 100 millions d'euros d'investissements avec un maintien d'effectifs de l'ordre de 400 salariés" sur les 843 employés sur le site, a déclaré la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, lors d'un point de presse à Bercy. Ce plan "vise à maintenir une production de trois millions de pneus sur le site de Béthune avec des machines à plus forte valeur ajoutée", a-t-elle ajouté. "C'est ce scénario que nous souhaitons étudier jusqu'au bout avec Bridgestone."

Bridgestone "prêt à rouvrir le dossier"

Le groupe japonais a annoncé le mois dernier la fermeture du site, déclarant que le projet de cessation totale d'activité était "la seule option qui permettrait de répondre à la surcapacité de production structurelle de Bridgestone et donc de sauvegarder la compétitivité de ses opérations en Europe".

"J'avais un actionnaire qui n'était pas prêt à rouvrir le dossier, il est désormais prêt à rouvrir le dossier", a poursuivi lundi Agnès Pannier-Runacher, qui n'a pas exclu que l'Etat investisse dans le nouveau projet.

Oui ou non ?

"Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est (...) qu'ils nous disent rapidement si c'est oui ou si c'est non", a déclaré le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, lors du même point de presse. "Si c'est non, on va rentrer dans un bras de fer pour obtenir le maximum à la fois pour des salariés et pour des emplois. Parce qu'on ne part pas comme ça, en France."

L'usine de Béthune, mise en service en 1961, peut produire environ 17.000 pneus par jour. L'annonce de sa fermeture a provoqué une levée de bouclier des syndicats et des politiques.