Brexit : Paris présentera en fin de semaine de possibles sanctions contre Londres

(Boursier.com) — Cela fait déjà plusieurs semaines que Paris fait planer cette menace... La France compte présenter d'ici la fin de la semaine les sanctions susceptibles d'être prises le mois prochain contre la Grande-Bretagne si Paris estime que Londres n'a pas respecté les accords sur la pêche conclus dans le cadre du Brexit passée la date du 30 octobre fixée par les Britanniques, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement.

"Nous nous mettons en situation de prendre des sanctions dès lors que les accords ne seraient pas respectés", a dit Gabriel Attal à l'issue du conseil des ministres. Il a évoqué de possibles sanctions susceptibles d'être appliquées "dans le courant du mois de novembre" dans des domaines tels que "le tarif de l'énergie, l'accès aux ports ou les questions douanières".

Eventuelles représailles

Selon le porte-parole du gouvernement, cette date butoir a été fixée par les Britanniques pour la transmission des licences accordées aux pêcheurs français.

"Donc c'est au 30 octobre que nous verrons si jusqu'au bout ils n'ont pas respecté l'accord qui a été signé" mais le gouvernement sera à ce moment-là prêt à engager d'éventuelles mesures de représailles.

Londres a accordé aux bateaux français seulement 12 licences d'accès à ses eaux sur les 47 supplémentaires réclamées par Paris dans le cadre de l'accord post-Brexit. Depuis le 1er janvier, et la sortie des britanniques de l'Union européenne, les pêcheurs ont besoin d'une autorisation pour travailler dans les eaux britanniques.

Tensions

La décision de Londres attise encore les tensions dans un des dossiers les plus controversés et les plus sensibles de la relation post-Brexit, et risquent de rendre l'accès au marché des services financiers encore plus délicat. La France a déjà menacé de bloquer plusieurs texte qui autorisent les sociétés financières du Royaume-Uni à exercer leurs activités dans l'UE si le pays ne respectait pas les engagements du Brexit en matière de pêche.

Au mois de mai, des bateaux de pêche français ont manifesté dans la Manche, au large de Saint-Hélier, pour dénoncer des restrictions sur leur accès aux eaux britanniques...