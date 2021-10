Brexit : les Européens doivent désormais présenter leur passeport pour entrer au Royaume-Uni

La carte d'identité ne suffit plus à partir de ce 1er octobre...

(Boursier.com) — La nouvelle mesure avait été annoncée, dans le cadre du plan d'immigration promis par Londres dans le cadre du Brexit... La carte d'identité n'est plus acceptée à partir de ce vendredi 1er octobre pour rentrer au Royaume-Uni. Les citoyens européens ou suisses doivent désormais présenter un passeport.

Londres serre donc la vis, avec quelques exceptions pour les ressortissants irlandais et les citoyens européens ou suisses disposant d'un statut (provisoire ou non) de résident au Royaume-Uni. Pour eux, la carte d'identité passera encore jusqu'au 31 décembre 2025...

Beaucoup de "faux"...

Le ministère de l'Intérieur britannique estime que les cartes d'identité font partie des documents les plus falsifiés vus par les agents frontaliers, et que l'année dernière, près de la moitié de tous les faux documents détectés à la frontière étaient des cartes d'identité de l'UE, de l'EEE (espace économique européen) ou de la Suisse.

En n'acceptant plus les cartes d'identité nationales comme document de voyage valide, le gouvernement veut freiner l'activité des groupes criminels organisés et l'entrée des migrants illégaux.

Brexit

"Le Royaume-Uni a une fière histoire d'ouverture sur le monde, et continuera dans cette tradition", a expliqué la ministre de l'Intérieur Priti Patel. "Mais nous devons réprimer les criminels qui cherchent à entrer illégalement dans notre pays en utilisant de faux documents. En mettant fin à l'utilisation des cartes d'identité non sécurisées, nous renforçons notre frontière et respectons la priorité des citoyens de reprendre le contrôle de notre système d'immigration".