Brexit : Emmanuel Macron reçoit une délégation de pêcheurs

La France reproche au Royaume-Uni d'accorder trop peu de licences à ses pêcheurs, qui s'impatientent...

(Boursier.com) — Emmanuel Macron recevra ce vendredi matin une délégation de pêcheurs affectés par le Brexit, en présence d'Annick Girardin, la ministre de la Mer, et de Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, annonce jeudi un communiqué de l'Elysée.

"Cette rencontre répond à l'engagement pris par le chef de l'Etat de recevoir les pêcheurs pour un point de situation sur les licences obtenues", peut-on lire...

Questions sur les licences

Les discussions porteront également "sur les perspectives sur les licences non obtenues à ce stade et sur la mise en oeuvre de l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume Uni, ainsi que sur l'accompagnement que l'Etat français entend conduire pour s'assurer qu'aucun navire ne reste sans solution", précise le communiqué.

La France reproche au Royaume-Uni d'accorder trop peu de licences à ses pêcheurs pour accéder à une zone de six à douze milles nautiques au large des côtes britanniques, ainsi que de celles de Jersey et Guernesey.

Londres affirme n'avoir pas délivré toutes les licences demandées car elles n'étaient pas accompagnées des documents nécessaires.

Des licences au compte-goutte

Selon l'exécutif européen, la Grande-Bretagne a délivré samedi dernier 18 licences pour l'accès à ses eaux à des bateaux de remplacement et cinq autres pour l'accès aux eaux de pêche de Jersey.

"Des consultations techniques vont se poursuivre avec l'objectif d'avoir des licences pour sept bateaux supplémentaires de remplacement d'ici la fin de la journée de lundi", expliquait alors la Commission dans un communiqué.

"La Commission européenne va continuer de travailler, avec la France, afin de garantir la pleine mise en oeuvre" de l'accord commercial conclu entre la Grande-Bretagne et l'UE sur leurs relations post-Brexit, a-t-elle ajouté...