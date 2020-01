Bouygues Construction victime d'une cyberattaque majeure

Bouygues Construction victime d'une cyberattaque majeure









La filiale Construction du groupe Bouygues a été touchée par attaque affectant les serveurs du siège parisien. Quelque 3.200 employés sont au chômage technique.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cyberattaque géante chez Bouygues Construction... La filiale du géant Bouygues spécialisée dans le BTP aurait en effet été victime d'une attaque massive touchant le siège social et tous ses services informatiques, à Guyancourt (Yvelines), selon les informations du 'Parisien'.

Le réseau informatique de l'entreprise a été fortement perturbé, engendrant des coupures de lignes téléphoniques et de messageries internet pour les 3.200 salariés du site, qui se retrouvent alors au chômage technique. "Vendredi midi, la situation était toujours bloquée et les logiciels inaccessibles pour les salariés du siège", précise le quotidien.

Le groupe de Martin Bouygues a, par ailleurs, confirmé avoir "détecté une crise virale sur le réseau informatique de Bouygues Construction" et a assuré qu'une analyse est en cours afin de déterminer l'étendue de l'attaque.

Pas de paralysie de l'activité selon Bouygues

L'attaque aurait affecté le fonctionnement de l'entreprise et le travail des collaborateurs, même ceux qui se trouvent à l'étranger. En effet, toujours selon 'Le Parisien', ces derniers se sont également retrouvés au chômage technique, faute d'accès à leur courriel professionnel.

Bouygues nie toutefois toute paralysie de l'activité. "Le business continue en attendant, les chantiers tournent et il n'y a pas de paralysie de l'activité", assure la communication du groupe. "Les premières actions de sécurisation sont mises en place pour l'interne comme pour nos clients", a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

La liste des victimes de cyberattaque s'allonge

La cybersécurité reste un défi de taille pour les entreprises. En 2019, de nombreuses entreprises ont dû expliquer à leurs actionnaires qu'elles avaient perdu des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à cause de cyberattaques paralysantes pour leur activité.

Parmi les attaques les plus marquantes de l'année, on retrouve celle d'Altran, par exemple. Un hacker avait, en effet, réussi à pénétrer dans le système informatique du géant français du conseil en technologie, et à chiffrer un à un ses fichiers. Le coût financier de cette cyberattaque avait été estimé à 20 millions d'euros.

En juin 2019 également, Eurofins, groupe de services d'analyses pour la pharmacie, l'agroalimentaire et l'environnement, avait estimé avoir perdu 62 millions d'euros de ventes au premier semestre de l'année dernière en raison d'une attaque au rançongiciel...