Bourse : "Une période passionnante pour les stock pickers"

Le manuel de stratégies à adopter en cas d'incertitude économique selon BlackRock

(Boursier.com) — Helen Jewell - Deputy CIO, BlackRock Fundamental Equities, EMEA, partage le 'Q3 Stock Market Monitor' et analyse les perspectives des marchés financiers dans un contexte macroéconomique toujours turbulent... "Malgré les défis posés par l'inflation persistante, la hausse des taux d'intérêt et les craintes de récession, les actions européennes se sont distinguées sur la scène mondiale, avec une hausse d'environ 12% depuis le début de l'année. Le ralentissement économique a permis aux investisseurs de capitaliser sur la dispersion des actions. "Nous pensons que les stock pickers devraient rester positifs pour deux raisons :

1. Les récessions pourraient être moins importantes qu'après la crise financière mondiale, avec une croissance nominale - qui ne tient pas compte de l'inflation - supérieure à zéro. Nous pensons que cela peut constituer un environnement favorable aux actions...

2. Nous pensons que le ralentissement de la croissance et la persistance de l'inflation entraîneront un écart plus important entre les entreprises".

Et la spécialiste de poursuivre : "Au second semestre 2023, nous prévoyons des rendements plus modestes à mesure que l'impact de la hausse des taux d'intérêt se répercute sur les économies. Nous pensons que l'environnement économique incertain exige une attention encore plus grande sur les fondamentaux des entreprises en elles-mêmes et offre aux gestionnaires actifs des opportunités de générer des investissements plus rentables - même si le marché reste globalement stable".

La stratégie consistera en un mélange d'actions défensives de qualité et de titres cycliques sous-évalués...

Choisir des valeurs défensives

Les actions défensives peuvent générer des bénéfices réguliers en cas de turbulences économiques, comme l'ont démontré les récessions passées. Elles présentent de nombreuses caractéristiques de "qualité", telles qu'une croissance stable des bénéfices d'une année sur l'autre.

Le pouvoir de fixation des prix est une caractéristique défensive essentielle, en particulier en période d'inflation, lorsque les entreprises cherchent à répercuter la hausse des coûts. Nous cherchons à identifier les entreprises qui peuvent maintenir des bénéfices élevés à un moment où l'inflation reste forte et où les coûts des matériaux diminuent.

Saisir les opportunités cycliques !

"Selon nous, les effets persistants de la pandémie de COVID-19 créent un cycle économique différent des exemples historiques. Nous percevons des opportunités parmi les valeurs cycliques dont les valorisations ont été battues en brèche par les craintes d'une récession profonde du type crise financière mondiale de 2007.

Nous pensons que l'impact des taux plus élevés, tels que la hausse du coût des emprunts immobiliers finira par freiner les fortes dépenses de consommation, il est donc important d'être sélectif parmi les valeurs cycliques de consommation. Dans le secteur du luxe, nous pensons que les sociétés qui vendent des produits haut de gamme, fabriqués à la main, à des consommateurs à hauts revenus qui pensent que ces produits conserveront leur valeur, peuvent maintenir des marges bénéficiaires saines, et que tout recul des valorisations dû aux craintes de croissance économique peut présenter une opportunité d'achat attrayante".

"Parmi les entreprises industrielles cycliques, nous recherchons des titres ayant une position dominante sur le marché, dont le cours intègre un scénario de récession et dont nous pensons qu'ils rebondiront fortement en cas de nouvelles économiques positives".

Le secteur de la santé offre à la fois des opportunités de résistance et de croissance

Le secteur de la santé a toujours fait preuve de stabilité et de surperformance en période de récession et d'inflation. "Nous pensons que la diversification entre les sous-secteurs de la santé peut offrir à la fois résilience et opportunités de croissance dans ce marché incertain"...

- "Selon nous, les meilleures entreprises du secteur de la santé sont implantées partout dans le monde, ce qui permet une diversification régionale judicieuse.

- Nous voyons des opportunités dans les sociétés pharmaceutiques dont les produits s'attaquent à certains des problèmes de santé qui connaissent la croissance la plus rapide dans le monde entier, tels que le diabète et la maladie d'Alzheimer.

- Nous voyons également des opportunités dans des domaines plus stables comme la biotechnologie, avec des entreprises qui fournissent une fabrication externalisée de médicaments biologiques pour les petites entreprises qui n'ont pas l'équipement nécessaire car coûteux"...