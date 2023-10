Bourse : Sortez couvert !

Jamais trop prudent...

(Boursier.com) — Face au risque inhérent à tout investissement boursier, il existe des moyens simples de limiter son exposition en fonction de ses objectifs initiaux de gestion. Les produits dérivés ne sont d'ailleurs pas qu'un moyen de spéculation. Ils permettent aussi de protéger son portefeuille de manière efficace en le "couvrant" :

Une formule mathématique permet ainsi de calculer simplement combien de warrants vous devrez acquérir pour couvrir efficacement votre gestion.

Par "efficacement", il faut comprendre qu'un repli par exemple de 10% du CAC40 sera exactement compensé par une hausse des warrants détenus, de sorte que malgré la baisse du marché, votre portefeuille ne subira aucune perte !

Cette "formule miracle" est la suivante : Quantité de warrants à acheter = (nombre de sous-jacents à couvrir x parité du warrant) /delta du warrant.

Exemple à suivre !

Par exemple, pour un Portefeuille de 100.000 euros investi sur le CAC40 (cotant par exemple 5.000 points), le nombre de sous-jacents à couvrir sera de 2.000 (100.000 / 5.000). Pour un warrant de parité 500/1 et de delta -50%, il faudra donc acheter 2000 x 500 / 0,5 = 200.000 puts warrants sur le CAC40.

Si elle sert dans la pratique à estimer un nombre de warrants à acheter dans le but de se couvrir, cette formule reste malgré tout approximative... En effet, le delta variant dans le temps, le formule ne reste donc valable à titre "parfait" qu'à un instant 't'. Elle demeure toutefois très efficace pour avoir une bonne estimation du nombre de warrants à acheter au moment où l'on souhaite mettre en place une stratégie de couverture ! On n'est jamais trop prudent en bourse...

CFD en protection

Pour couvrir votre portefeuille, il est aussi possible d'utiliser les CFD qui sont particulièrement souples d'utilisation et permettent donc de mettre en place des stratégies financières accessibles aux particuliers.

Le raisonnement est simple : il s'agit d'initier une position inverse à une autre afin de compenser les mouvements de prix des actifs en portefeuille qui ne vont pas dans votre sens : Si vous détenez une position longue (à l'achat) sur une valeur X et que son cours corrige à court terme, vous pouvez initier une position courte (à la baisse) sur ce sous-jacent X en utilisant des CFD afin de compenser les pertes subies.

Les CFD vous offrent un potentiel gain linéaire avec un montant d'investissement à débourser très limité qui ne représente qu'une fraction seulement de la valeur totale du sous-jacent. Autre atout de taille, vous pouvez cibler tous les actifs de votre choix via les CFD : indices, devises, matières premières ou encore actions exotiques... la palette d'investissement est particulièrement vaste, ce qui signifie que vous pouvez couvrir efficacement un portefeuille très diversifié !

Pour résumer, les CFD vous permettent de trader à court terme pour mettre du levier dans votre portefeuille et pour compenser certaines moins-values potentielles observées sur des positions longues, en particulier en période de forte volatilité boursière.

Tenez votre journal de trading à jour !

Tenir soigneusement un registre de ses transactions contribue à retracer le parcours d'un trade... Cette démarche est indispensable pour savoir ce qui n'a pas fonctionné en cas de contre-performance afin d'en tirer les conséquences et ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Points d'entrée, points de sortie, timing d'investissement, prises de profits, pertes après avoir coupé une position déficitaire... tout doit être mentionné, décortiqué, détaillé, y compris l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez au moment de votre prise de décision et les impondérables qui sont venus battre en brèche votre raisonnement initial et perturber votre trade.

Un bon reporting vous permet de visualiser votre démarche d'investissement au fil de l'eau, véritable photographie en temps réel de votre stratégie. Histoire de ne pas perdre de vue vos objectifs de trading à long terme et les moyens mis en place pour arriver à les atteindre avec succès...

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. + de 70% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi.