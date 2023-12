Bourse : quel potentiel en 2024 ?

La politique monétaire est très restrictive et la valorisation ne tient pas compte d'une potentielle récession.

(Boursier.com) — Dans ses prévisions annuelles, Swiss Life AM prévoit une décélération économique aux Etats-Unis au 1er semestre 2024, ainsi qu'un repli de l'inflation et des taux d'intérêt dans le monde développé... Partant, le marché mondial des actions affiche un potentiel de performance réaliste de 3 à 7% (rendement total) en 2024. "Des chiffres cohérents avec les prévisions de croissance des bénéfices et supposant que les valorisations se maintiennent à leur niveau actuel. Cet avis positif pour l'année repose sur notre prévision d'un début de cycle de baisse des taux directeurs au 2e trimestre" souligne les analystes.

Deux arguments étayent la thèse de rendements à un chiffre : 1/ Valorisation relativement faible des marchés mondiaux hors Etats-Unis 2/ Réaction positive des actions à la fin du cycle de hausse des taux de la Fed si une récession superficielle ou un atterrissage en douceur s'ensuivent...

Potentielle récession

En revanche, la politique monétaire est très restrictive et la valorisation ne tient pas compte d'une potentielle récession. Obligations et liquidité sont très intéressantes par rapport aux actions, avec des taux de rendement proches (aux Etats-Unis principalement).

Concernant la croissance des bénéfices, la prévision actuelle pour celle-ci est d'environ 10% et le ratio C/B est attendu à 18. En se fondant sur ces deux hypothèses, la valeur théorique du marché mondial des actions est 8% supérieure à son niveau actuel... "Si la croissance des bénéfices était de 5% (hypothèse plus réaliste selon nous), la juste valeur serait 3% supérieure à la valeur actuelle... Si le ratio C/B et/ou les bénéfices attendus baissaient, de lourdes pertes pourraient se produire. Nous sommes neutres sur un horizon de 1 à 3 mois et positifs pour 2024. La récente intervention de la Fed est clairement positive, mais le marché a déjà beaucoup progressé en anticipation de baisse de taux".

Super cycle

"Il y a un an, nous prédisions la fin du 'super cycle de l'USD' en 2023... Et après une année 2022 où le billet vert a surperformé la quasi-totalité des devises, 2023 s'annonce jusqu'ici contrastée pour le dollar... Comme l'an dernier, le peso mexicain (MXN) et le réal brésilien (BRL) trustent les premières places, mais le CHF, l'EUR et la GBP comptaient parmi les devises majeures à s'apprécier légèrement face à l'USD au moment de la rédaction" poursuivent les analystes.

"Notre avis sur le billet vert est positif pour 2024... Même si la dynamique économique américaine devrait ralentir en 2024, la conjoncture en Europe semble plus problématique après 18 mois de stagnation, alors que la pression inflationniste a nettement diminué. Selon nous, la BCE pourra effectuer un peu plus de baisses que la Fed en 2024... Les marchés n'intègrent pas pleinement ce scénario, même après la réévaluation ayant suivi la réunion rassurante du FOMC le 13 décembre".

"Ainsi, les différentiels de taux d'intérêt entre les deux rives de l'Atlantique pourraient se creuser en 2024... Cet avantage de carry a largement porté l'USD ces dernières années et constitue la raison principale de notre avis positif. C'est aussi pour cela que notre avis sur le JPY est moins positif que celui du consensus de place. Malgré l'abandon attendu de la politique de taux d'intérêt négatifs, le carry face à l'USD reste très défavorable, entravant le potentiel d'appréciation du yen face au billet vert. L'argument du carry pénalise toutefois moins le CHF que le JPY... Valeur refuge de choix en 2023, le CHF va poursuivre ainsi en 2024, car l'incertitude (géo)politique comme économique demeure très importante" concluent les spécialistes.