Bourse : quand les femmes donnent l'exemple en matière d'investissement...

Trade Republic a analysé pour l'occasion les données de ses clients en 2022 en France, avec un focus particulier sur les choix d'investissement des femmes en période de turbulences sur les marchés.

(Boursier.com) — A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Trade Republic, première plateforme d'épargne d'Europe, donne un aperçu du comportement d'épargne et d'investissement des femmes en France... Dans un environnement de marché difficile en 2022 marqué par une forte inflation, des taux d'intérêt élevés et des craintes de récession, les femmes ont en moyenne mieux réussi que les hommes à investir avec succès. Elles prennent généralement moins de risques, utilisent plus d'ETF pour diversifier leurs investissements et réalisent des arbitrages moins fréquemment, se situant dans une perspective de long terme.

Trade Republic a analysé pour l'occasion les données de ses clients en 2022 en France, avec un focus particulier sur les choix d'investissement des femmes en période de turbulences sur les marchés. Alors que le S&P 500 avait terminé 2021 avec une performance positive d'environ 27%, il a chuté de près de 19% l'an dernier, exigeant des nerfs solides et de l'endurance de la part des épargnants...

Les femmes en tête

Fait intéressant, en 2022, les femmes ont mieux performé que les hommes dans presque tous les domaines analysés et ont montré l'exemple avec une meilleure gestion des risques : Les données de la Trade Republic montrent que les femmes étaient d'avantages susceptibles de générer un rendement positif que leurs homologues masculins.

Les femmes clientes de Trade Republic en France ont arbitré 60% moins fréquemment et ont fait un bien plus grand usage des ETF, faisant preuve de maturité en matière d'investissement et d'une approche moins impulsive face aux mouvements du marché.

Les femmes ont également montré moins d'appétit pour les actifs les plus volatils tels que les crypto-monnaies et ont laissé généralement plus d'argent en espèces (+7%) que les hommes. Cette tendance est encore plus prononcée chez les jeunes investisseuses (18 à 25 ans) et elle s'est accélérée en 2023 avec l'introduction par Trade Republic d'un taux d'intérêt annuel de 2% sur les liquidités non investies...

Prudence affichée

En 2022, les femmes ont investi en moyenne 61% moins d'argent que les hommes, selon les données de Trade Republic... Cela pourrait être le résultat d'une approche plus prudente de l'investissement, ou plus probablement le reflet alarmant de l'inégalité des revenus persistante en France.

Au sein de la clientèle européenne de Trade Republic, les femmes sont plus souvent rentables que les hommes et les constats réalisés en France sont également valables à l'échelle européenne. "Sur la base de nos données, nous pouvons clairement voir que même en des temps difficiles, caractérisés par une hausse des taux d'intérêt et des inquiétudes liées à la récession, les femmes continuent non seulement à épargner régulièrement, mais élargissent encore plus leurs activités d'épargne", a déclaré Matthias Baccino, Country Manager France & Benelux de Trade Republic. "En particulier, elles ont considérablement augmenté leur part d'ETF diversifiés et se concentrent sur l'augmentation de leur patrimoine à long terme en réalisant des arbitrages moins fréquents.”

Les chiffres de Trade Republic montrent qu'une nouvelle génération d'épargnantes actives est en train d'émerger en France ces dernières années. Elles investissent de manière plus diversifiée et durable que les hommes, et ont donc plus de succès. Pourtant, les femmes sont toujours très minoritaires dans la pratique de l'investissement en France comme l'ont démontré les derniers chiffres de l'AMF...