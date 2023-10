Bourse : mettez du levier... avec modération !

Question de dosage...

(Boursier.com) — Avant de se lancer tête baissée en bourse il convient toujours de se souvenir que l'investissement comporte des risques. La question clef est donc : quel niveau de risque est-on prêt à prendre et pour quel montant ? Il est évident que si vous disposez de 10.000 euros de liquidités à investir, il est hors de question de les placer sur une seule valeur en une seule fois... Mieux vaut dans ce cas aller au casino le plus proche ou acheter un ticket de loterie ! Selon nous, la meilleure façon est, pour commencer, d'observer "à blanc" l'évolution des indices et de quelques valeurs pour ne pas être tenté de se disperser...

Sélectionnez ensuite trois ou quatre titres qui ont retenu votre attention et surveillez leur comportement, dans un premier temps, via par exemple un compte "démo". Il n'est pas rare de commencer à trader le marché des actions plutôt que celui des devises très spécifique et technique...

En bourse, certaines actions sont plus spéculatives que d'autres, plus ou moins volatiles et donc plus ou moins risquées en fonction de leurs qualités fondamentales (résultats de l'entreprise, structure financière, qualité du management...), mais aussi de leur "réputation" boursière : Un groupe comme le fabricant de tubes Vallourec qui a connu des déboires importants au fil des dernières années est plus "nerveux" en bourse qu'un "paquebot" comme Air Liquide qui délivre des performances régulières, et donc forcément plus difficile à appréhender pour un investisseur débutant...

Question de dosage

Nous vous conseillons une fois réalisé le ciblage de vos valeurs, d'investir tout d'abord dans deux dossiers de "fond de portefeuille" qui bénéficient d'une bonne visibilité en termes de résultats et de perspectives... Nous conseillons ensuite d'intervenir sur une 3ème valeur, plus spéculative cette fois, et qui pourra éventuellement apporter plus de levier à votre gestion, sans pour autant aller jusqu'à choisir un titre d'une société au bord du dépôt de bilan !

Au bout de quelques semaines, faites un premier bilan de votre stratégie et, en fonction de votre réussite initiale ou de certaines déceptions, utilisez le volant de liquidité pour ajuster vos positions en les moyennant ou en prenant des profits...

Une bonne diversification et des objectifs de cours

L'idée est ici de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier et surtout de se laisser une marge de manoeuvre pour intervenir progressivement sur le marché en utilisant les " à-coups " de la tendance au jour le jour, par exemple les mouvements de baisse liés à des nouvelles contrariantes d'un point de vue macro ou micro-économique...

Une bonne diversification de votre portefeuille permet aussi de répartir de manière équilibrée et prudente votre capital investi : La chute brutale d'une valeur aura moins de conséquence néfaste sur l'ensemble de votre portefeuille. Il est par ailleurs généralement conseillé de se fixer des objectifs de gain (à la hausse) et un plancher de perte maximum (à la baisse), appelé "plancher de sécurité", en fonction de votre profil d'investisseur et de votre horizon de placement. D'où l'utilité des ordres "stop" !

La bonne info au bon moment !

Afin de bâtir un portefeuille équilibré, Il est donc chaudement recommandé de disposer d'assez de temps pour suivre vos placements et l'actualité économique et financière au quotidien, et de mettre en place un plan de trading afin de ne pas être pris de vitesse par les aléas des marchés... N'hésitez pas, par exemple, à programmer des alertes sur votre smartphone en fonction du calendrier boursier (annonces financières prévues concernant les valeurs que vous avez sélectionnées, indicateurs de conjoncture important à l'agenda ayant un possible impact sur les indices...).

Cette méthode prudente de construction équilibrée et progressive de son portefeuille permet d'éviter d'emblée les "coups de stress" liés à un mauvais timing d'investissement, facteur difficile à maîtriser, même pour les professionnels. Rien de pire en effet que d'entamer une randonnée le jour d'un gros orage que la météo n'a pas vu venir ! Au cas où l'averse arrive, l'investisseur n'en sera que plus serein, car, en bourse plus qu'ailleurs, la peur est (très) mauvaise conseillère...