Bourse : les ETF en force !

Dans son dernier rapport, BUX revient sur les principaux enseignements de l'année écoulée...

(Boursier.com) — BUX , le néo-courtier européen, dresse son analyse des tendances liées à l'investissement en bourse en 2021. Dans son rapport, BUX revient sur les principaux enseignements de l'année écoulée. Pour ce faire, l'entreprise s'est penchée sur le comportement des 600.000 utilisateurs de son application BUX Zero...

Face à la pandémie de Covid-19 et aux restrictions en vigueur depuis presque deux ans, le secteur du tourisme a été l'un des plus affectés par la crise sanitaire. Malgré cela, et porté par l'espoir d'une reprise, le secteur a été plébiscité par les investisseurs et est même arrivé en tête des secteurs les plus populaires dans 5 des 7 pays où BUX Zero est disponible.

À titre d'exemple, la multinationale allemande TUI, l'une des principales entreprises de voyage et de tourisme dans le monde, est l'action la plus achetée sur l'application BUX Zero en 2021. L'entreprise est arrivée en tête de liste des produits les plus achetés en Belgique, en Allemagne et en Autriche. En France et aux Pays-Bas, Air France-KLM est en tête des actions les plus achetées. Ce pic d'achat des valeurs touristiques a révélé qu'indépendamment de la volatilité du marché, les investisseurs étaient confiants quant à la reprise du secteur...

Les ETFs sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs particuliers

Porté par la nouvelle génération d'investisseurs (Z et millennials) qui privilégie une stratégie d'investissement à moyen et long terme, les ETFs ont confirmé leur dynamisme en 2021. Le 31 décembre 2020, 4,3% de la valeur des actifs étaient investis dans des ETFs sur BUX Zero. Un an plus tard, ce chiffre a quadruplé pour atteindre 16,7% en novembre 2021.

Cet engouement peut s'expliquer par la simplicité et le gain de temps qu'offrent ces produits financiers. De fait, les ETFs constituent un bon levier de diversification en répartissant l'investissement réalisé sur l'ensemble d'un secteur tout en permettant de profiter de la performance d'actions ou de secteurs spécifiques à moindres frais...

En 2021, l'ETF le plus acheté sur BUX Zero est l'ETF Automation & Robotics (iShares). Cet ETF suit environ 120 entreprises développant des technologies dans les domaines de l'automatisation et de la robotique à travers les marchés développés et émergents. Il comprend des acteurs tels que Qualcomm, AMD, Nvidia et Apple. Soulignons que cet ETF a également été le plus acheté par les utilisateurs de BUX Zero en France.

"En 2021, les investisseurs particuliers ont montré un intérêt accru pour les produits financiers s'inscrivant dans une perspective à moyen et à long terme comme les ETFs. Cela indique clairement leur volonté de se tourner vers des stratégies d'investissement plus durables. En outre, l'attrait d'achat de valeurs touristiques a révélé qu'indépendamment de la volatilité du marché, les investisseurs avaient confiance dans la reprise du secteur. Alors que l'année 2020 avait donné le coup d'envoi d'une ruée vers l'investissement due en partie à la situation sanitaire, cette année a été caractérisée par l'espoir d'un avenir meilleur" conclut Yorick Naeff, CEO de BUX.