Bourse : Israël enquête sur des ventes à découvert avant l'attaque du 7 octobre

(Boursier.com) — Certains investisseurs étaient ils au courant du projet du Hamas d'attaquer Israël le 7 octobre et ont-ils utilisé cette information pour tirer profit d'actions israéliennes ? C'est en tout cas ce qu'estiment deux chercheurs américains, selon l'agence de presse Reuters. Les professeurs de droit Robert Jackson Jr de l'Université de New York et Joshua Mitts de l'Université de Columbia ont révélé d'importantes ventes à découvert d'actions avant ces attaques, qui ont relancé le conflit dans la région...

"Quelques jours avant l'attaque, des traders semblaient anticiper les événements à venir", estiment les deux chercheurs, citant notamment des positions vendeuses sur un ETF israélien, qui "ont soudainement et significativement progressé" le 2 octobre, sur la base des données de l'Autorité de régulation du secteur financier (FINRA). "Et juste avant l'attaque, les ventes à découvert de titres israéliens à la Bourse de Tel Aviv (TASE) ont augmenté de façon spectaculaire", écrivent-ils dans leur rapport de 66 pages.

Une enquête en cours...

L'Autorité israélienne des valeurs mobilières a répondu à Reuters que "l'affaire est connue (...) et fait l'objet d'une enquête de la part de toutes les parties concernées."

Les chercheurs ont déclaré que les ventes à découvert (les investisseurs parient sur une baisse du cours de l'action, permettant de la racheter à un prix inférieur avec un bénéfice) qui ont précédé la date du 7 octobre ont été plus importantes que lors des différentes crises précédentes - cela inclut la crise financière de 2008, la guerre entre Israël et Gaza en 2014 et la pandémie de COVID-19.

Concernant la banque Leumi, la plus grande d'Israël, 4,43 millions de nouvelles actions vendues à découvert entre le 14 septembre et le 5 octobre ont généré des bénéfices de 3,2 milliards de shekels (862 millions de dollars).