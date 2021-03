Bourse : Interview de Matthias Baccino, Directeur France de Trade Republic

Boursier.com : Pouvez-vous nous présenter Trade Republic ?

(Boursier.com) — Matthias Baccino : Trade Republic est une plateforme européenne d'investissement mobile créée en 2015 par Christian Hecker, Thomas Pischke et Marco Cancellieri. La société compte parmi ses investisseurs Accel, Creandum, Founders Fund et Project A. Fort de plusieurs années de développement technique, Trade Republic dispose d'une infrastructure de courtage propriétaire particulièrement évoluée, souple, simple et solide. L'application Trade Republic est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Les épargnants et investisseurs français peuvent ouvrir un compte depuis l'application mobile, 24h sur 24h et en seulement 8 minutes...

Boursier.com : Pourquoi s'adresser aux investisseurs français en particulier ?

Matthias Baccino : Depuis le début de l'année 2019, Trade Republic a vu le nombre de ses clients s'accroître très fortement outre-Rhin et est devenue la première application de trading d'Allemagne en 2020 et 2021 en nombre de téléchargements. Un succès fulgurant qui nous incite désormais à cibler le marché français qui est une priorité. Seulement 8% des Français investissent leur épargne en actions, contre 13% en Allemagne et 15% au Royaume-Uni... La marge de progression est donc très importante selon nous en France ! Trade Republic a lancé son offre révolutionnaire en France en janvier dernier après avoir opéré une levée de fonds de 62 millions d'euros.

Boursier.com : Quel sont les points forts de Trade Republic ?

Matthias Baccino : Notre application permet d'épargner, d'investir et de négocier sur des actions et ETF du monde entier en payant seulement un euro par ordre, quel que soit le montant de l'ordre. L'investisseur a ainsi accès au moindre coût à plus de 7.500 actions du monde entier, dont plus de 600 actions françaises et plus de 1.000 ETF d'émetteurs de renommée internationale comme Amundi, iShares (Blackrock), Lyxor et Xtrackers (DWS).

Trade Republic est aussi le premier acteur en France à proposer une solution exclusive automatisant l'investissement en actions et en ETF sans commission. A partir de 10 euros, il n'y a même plus 1 euro à débourser puisque l'entrée devient gratuite ! De quoi favoriser progressivement la constitution d'une épargne de long terme.

Boursier.com : Quelles sont vos ambitions en France ?

Matthias Baccino : Trade Republic se fixe pour objectif d'atteindre 100.000 utilisateurs en France après un an... Trade Republic souhaite donc s'implanter durablement en France en s'adaptant aux attentes très spécifiques des épargnants. La technologie développée par Trade Republic et son approche responsable de l'investissement rendent enfin accessibles les marchés financiers mondiaux, simplement, sans commission et avec toute la sécurité apportée par une banque allemande. Dans les semaines et les mois qui viennent nous aurons l'occasion de lancer des produits et services innovants spécifiquement dédiés aux épargnants français, à commencer par le PEA.

Boursier.com : Vous insistez sur la spécificité du profil des épargnants en France...

Matthias Baccino : Chez Trade Republic, nous pensons que l'épargne des Français mérite mieux que le Livret A ou des fonds en euros qui sont des spécificités françaises qui ne rapportent quasiment plus rien en raison des taux bas... Un petit calcul rapide : il faut plus de 140 ans pour doubler son capital avec un Livret A, 60 ans avec une assurance-vie en euros et seulement 10 ans avec un portefeuille boursier diversifié ! Grâce aux plans d'investissement programmé de Trade Republic, il devient aussi facile de se constituer progressivement et automatiquement un portefeuille d'actions et d'ETF que de verser régulièrement de l'argent sur son livret A, son plan d'épargne logement ou son assurance vie. Avec ce service, Trade Republic renforce son positionnement en tant qu'allié des Français souhaitant valoriser leur épargne et se constituer sur le long terme un patrimoine en titres financiers.

Boursier.com : L'approche très prudente de l'épargne n'est-elle pas culturelle en France ?

Matthias Baccino : Il faut réaliser un effort de pédagogie pour réorienter l'épargne vers l'économie réelle et plus de rentabilité... Trade Republic a donc ici son rôle à jouer ! L'envie d'investissement des Français dans l'économie réelle via la Bourse est considérable, nous le voyons clairement depuis plus d'un an avec l'arrivée massive de nouveaux investisseurs particuliers. Nous sommes là pour répondre à leurs attentes. C'est pourquoi les plans d'investissement programmé sont au coeur de notre offre. En investissant régulièrement, les investisseurs n'ont plus à s'inquiéter des variations brutales des cours de bourse qui sont lissées. Ils n'ont donc plus besoin de surveiller constamment les prix de leurs titres favoris. Le célèbre milliardaire américain Warren Buffett qui a fait fortune en bourse le dit très justement : En achetant régulièrement sur le marché pendant des années, vous aurez une meilleure performance que 90% des gens qui investissent en une seule fois .

Boursier.com : Quelles sont les garanties financières offertes par Trade Republic ?

Matthias Baccino : Trade Republic dispose d'un agrément en tant que banque de courtage de titres financiers en Allemagne et est supervisée par la Bundesbank et la BaFin, l'autorité de régulation du secteur financier outre-Rhin. La haute qualité et la sécurité de ses services reposent sur sa technologie bancaire exclusive et sa coopération avec des partenaires réputés tels que HSBC et SolarisBank. Les ordres sont exécutés via le segment LS Exchange de la Bourse de Hambourg. Le trading y est possible de 7H30 à 23H00. Un service client est disponible en Français à tout moment par e-mail. Avec Trade Republic, vous bénéficiez donc de toutes les garanties équivalentes à celles d'une grande banque allemande. Trade Republic a d'ailleurs été élue meilleure banque d'Allemagne pour le trading en 2020 par le quotidien économique Handelsblatt qui est une référence internationale...