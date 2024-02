Bourse : des records historiques en série !

A Paris, à Francfort, à Wall Street ou encore au Japon...

(Boursier.com) — La course aux records se poursuit sur les marchés boursiers... Jeudi à Paris, le CAC 40 est passé pour la première fois de son histoire au-dessus de la barre des 7.900 points. L'indice vedette parisien a été porté ces derniers jours par de très bons résultats d'entreprises (Air liquide, Bic, Carrefour, Accor, Seb, AXA...) et a été dopé ce jeudi par le succès insolent de l'américain Nvidia.

Le fabricant de semi-conducteurs, nouvelle coqueluche de Wall Street grâce à sa place prépondérante dans l'Intelligence artificielle, a fait état mercredi soir d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, faisant taire les pessimistes qui craignaient l'impact d'une éventuelle déception sur l'ensemble des marchés d'actions. Le titre grimpait de plus de 15% jeudi après-midi à la bourse de New York... Wall Street qui s'enflamme aussi ce jeudi : Le S&P 500 prend 1,5%, établissant un nouveau sommet à 5.056 pts, alors que le Dow Jones gagne 0,63% à 38.858 pts. Le Nasdaq s'adjuge quant à lui 2,22% à 15.926 pts.

Records en série

L'indice boursier paneuropéen Stoxx 600 a profité lui aussi de cet effet "Nvidia" et a touché jeudi un plus haut historique à 496,30 points, dépassant son précédent record de 495,46 points atteint en janvier 2022. A Francfort, l'indice Dax aussi évolue au sommet et a atteint un pic ce jeudi à 17.429,66 points.

En Asie aussi, la bourse est à la fête et à Tokyo jeudi, l'indice star Nikkei atteignant les 39.098,68 points, grâce à un gain de plus de 2%... Son précédent record absolu remontait à la fin 1989, juste avant l'éclatement de la bulle spéculative japonaise. Le Nikkei et l'indice plus large Topix ont tous les deux surperformé en Asie-Pacifique ces derniers mois, en hausse de plus de 10% jusqu'à présent cette année après avoir bondi de plus de 25% en 2023, soit leurs meilleurs gains annuels respectifs depuis au moins une décennie.

