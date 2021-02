Bourse : des actionnaires plus jeunes, plus actifs et connectés

OpinionWay et la F2iC, Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissement, ont dévoilé les résultats de l'Observatoire des investisseurs individuels 2020.

(Boursier.com) — OpinionWay et la F2iC, la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissement, dévoilent les résultats du dernier Observatoire des investisseurs individuels 2020. Cette "vague 2020" réalisé pour divers souscripteurs, met en évidence 5 enseignements majeurs.

Une population d'investisseurs individuels qui tend à se renouveler

16% des investisseurs individuels ont commencé à investir en 2019 ou 2020. Les nouveaux actionnaires sont plus jeunes, plus féminins et moins "surdiplômés".

5% des actionnaires individuels inactifs depuis 2018 ont même repris leurs investissements en 2020 !

Des investissements boursiers guidés par trois raisons majeures et le rendement à long terme

Diversification des placements (63%), rendement le plus attractif (53%) et soutien à l'économie (50%) sont les trois raisons principales de l'investissement boursier...

77% des investisseurs privilégient le rendement à long terme, mais 59% seulement parmi les nouveaux investisseurs, ces derniers semblant plus sensibles aux critères liés à l'impact environnemental et social de l'activité des entreprises.

Une activité boursière impactée par la crise liée à la COVID-19

51% des investisseurs déclarent que leurs critères de choix en matière d'investissement ont évolué depuis la crise sanitaire : Innovation et 'R&D', impact environnemental ou social devenant des critères de choix plus importants notamment pour les nouveaux actionnaires.

Les actionnaires sont plutôt prudents dans la gestion de leur portefeuille en 2020, mais aussi dans leurs intentions 2021 : 30% des investisseurs entendent augmenter leurs placements en diversifiant leur portefeuille.

Des actionnaires plus actifs et en phase d'autonomisation via le recours aux canaux digitaux

66% des investisseurs individuels consultent au moins une fois par semaine les cours de Bourse et 45% interviennent au moins une fois par mois sur leur portefeuille.

En 2020, 79% des investisseurs individuels se déclarent soit indépendants (55%) soit autonomes (24%) dans leur gestion : une progression de 8 points en 2 ans.

Par ailleurs, près de 8 investisseurs sur 10 utilisent en premier Internet pour s'enquérir sur les cours ou passer des ordres de Bourse...

Des actionnaires globalement satisfaits des informations transmises par les sociétés cotées, mais en attente de compléments

73% des Investisseurs Individuels sont satisfaits de la communication des sociétés cotées... Vis-à-vis des entreprises, les actionnaires souhaitent plus d'information sur les projets à venir (83%), de transparence (79%), de simplicité (76%).

Les actionnaires s'informent via trois types de canaux principaux : Les rapports annuels et les rapports d'activités, les supports digitaux "classiques" (newsletter, emails ou sites internet) et de "nouveaux" supports digitaux (visioconférences, e-learning, vidéos de présentations, d'informations, visites 360o ou rapports digitaux).