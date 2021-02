Bourges : Les agents des douanes ont procédé à une saisie record de 918 kilos de pollen de cannabis

Bourges : Les agents des douanes ont procédé à une saisie record de 918 kilos de pollen de cannabis









Pour une valeur de près de 9 millions d'euros sur le marché illicite de la revente de stupéfiants...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hier jeudi, les agents des douanes de la brigade de Bourges ont procédé à une saisie exceptionnelle de près de 918 kilos de pollen de cannabis.

En mission de contrôle sur l'autoroute A71, les douaniers de la brigade de surveillance intérieure de Bourges ont sélectionné parmi le flot des véhicules un poids-lourd immatriculé en Roumanie, et l'ont ensuite invité à se diriger vers le péage de Bourges afin de procéder à la fouille de sa remorque. Lors de l'inspection de la remorque les douaniers découvrent un chargement composé de caisses en bois, fermées et vissées.

L'ouverture des caisses a ensuite permis d'identifier très rapidement la présence de pollen de cannabis conditionné dans des valises en toile de jute synthétiques. La fouille complète du camion a révélé la présence de près de 918 kilos de pollen de cannabis, représentant une valeur de près de 9 millions d'euros sur le marché illicite de la revente de stupéfiants.

A l'issue de la procédure douanière le conducteur a été remis à la section de recherche de la Gendarmerie de Bourges...

Seconde saisie record en moins de trois mois

Le 2 décembre dernier, les agents de la brigade des douanes de Bourges avait déjà procédé à une saisie de 653 kilos de pollen de cannabis, la plus importante saisie de pollen de cannabis réalisée par la douane en 2020.

Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics, a déclaré : "Dans le cadre de son rôle de protection des citoyens et du territoire, la douane française lutte contre la criminalité organisée. Cette saisie remarquable illustre l'action quotidienne des services douaniers dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et leur engagement sans faille au service de l'État".