Boulangeries : des défaillances en cascade !

(Boursier.com) — Pénurie de main d'oeuvre, envolée des matière première et de la facture de l'énergie... Les boulangers sont soumis à rude épreuve, au point de lancer une pétition auprès des clients pour obtenir des aides. Le lundi 20 mars, ils seront une douzaine de représentants à se rendre à Bercy pour la déposer...

Selon des données publiées par le cabinet Altares, la France comptait 33.469 boulangeries précisément en décembre dernier et elles représentent 44% des entreprises de l'agroalimentaire et un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros.

Au total, 874 boulangeries sont entrées en défaillance l'an dernier, un chiffre en croissance de près de 125% sur un an. "La progression est deux fois supérieure à la moyenne nationale (49,7%) et l'une des plus fortes augmentations sectorielles", explique Altares dans une note. Au mois de janvier, le chiffre s'est envolé et représente deux fois celui de janvier 2020, avant le début de la crise du coronavirus (116 contre 58).

Des créations...

L'étude montre aussi que 2.086 boulangeries ont été créées en 2022, soit un peu moins qu'en 2021 (2.410). Entre 2018 et 2022, plus de 11.000 entreprises ont vu le jour. Le prix moyen de cession est d'environ 215.000 euros, selon les données d'Altares.

D'après ces chiffres, actuellement, trois quarts des boulangeries ont une bonne capacité à résister mais 27% présentent un risque très faible et 10% un risque sérieux...

"Sur cinq ans, les créations compensent les fermetures, le secteur tient... Certains professionnels sont très fragilisés par l'explosion des charges mais les trois quarts des magasins ont encore des fondamentaux solides", analyse Thierry Millon, directeur des études Altares D&B.