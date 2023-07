Bouclier tarifaire sur l'électricité : un maintien sauf pour les plus aisés ?

Une note du CAE estime que les 20% de ménages les plus aisés pourraient être exclus du dispositif, afin de le rendre plus équitable.

(Boursier.com) — Le bouclier tarifaire, qui limite les prix de l'électricité pour les particuliers, sera maintenu jusqu'au début de l'année 2025, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Mais dans une note publiée mardi, des économistes du Conseil d'analyse économique (CAE) estiment que les ménages les plus aisés ne devraient pas continuer à en bénéficier, alors que le dispositif coûte trop cher.

Les auteurs de la note rappellent que le recours à un bouclier tarifaire pour l'électricité (limitant la hausse des prix à 4%) et du gaz (prix gelés depuis le 4ème trimestre 2022) a permis de réduire l'inflation énergétique de 54,2% à 28,5% pour les ménages et de 50,3% à 20,3% pour les entreprises. Il a aussi contribué à soutenir l'activité, la consommation et l'investissement en 2023. Avec la remise carburant, il aurait permis d'accroître le revenu disponible brut de 1.021 euros par unité de consommation entre 2019 et 2023. En avril 2023, dans le Plan de stabilité, le gouvernement a estimé son coût budgétaire à 31 milliards environ contre plus de 40 milliards en septembre 2022 dans le projet de loi de finances.

Un coût pas neutre

Problème : "le coût de cette mesure n'est pas neutre sur la dette publique qui s'accroît de 0,8 point de PIB en 2022 et de 1,3 point en 2023 par rapport au scénario de référence sans bouclier tarifaire, ce qui constitue une déviation davantage aggravée par rapport au scénario tendanciel (sans choc de prix énergétiques). L'effet sur la dette perdure sur le moyen terme ; avec un écart entre les deux scénarios de 0,9 point de PIB d'ici 2030", peut-on lire dans le document.

Impact hétérogène

Le CAE note aussi que ce dispositif "a eu un impact hétérogène sur les ménages. Il aurait ainsi permis de limiter l'impact du choc à 4,3% du niveau de vie pour le premier décile contre 1,5% pour le dernier. Néanmoins, en valeur absolue, les ménages les plus aisés ont davantage bénéficié du bouclier tarifaire que les ménages les plus modestes", écrivent les auteurs de la note.

Le bouclier tarifaire sur le gaz a été désactivé le 1er juillet. Mais concernant celui sur l'électricité, "un retour au tarif règlementé devrait être envisagé, avec une sortie du bouclier plus rapide pour les ménages les plus aisés, tandis que les plus modestes continueraient de bénéficier d'un accompagnement. Une première approche consisterait à conditionner l'éligibilité au bouclier tarifaire en 2024, en excluant les ménages les plus aisés, par exemple les 20% des ménages avec les revenus les plus élevés".

Autre piste : la fin du bouclier tarifaire courant 2024 pour tous les ménages, "mais avec des mesures de compensation ciblées pour les plus modestes, par exemple sous la forme d'un chèque énergie". Selon le CAE, les deux approches permettraient d'inciter à une réduction de la consommation d'électricité tout en garantissant le pouvoir d'achat des ménages à l'exception des plus aisés, avec des économies budgétaires substantielles.