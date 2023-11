Bornes de recharge pour voitures électriques : l'UFC-Que Choisir dénonce "des aberrations" tarifaires

L'association de défense des consommateurs a dévoilé une étude mettant en évidence des "failles dans le déploiement du réseau" et "des aberrations à la pelle sur la tarification appliquée aux automobilistes"...

(Boursier.com) — Des tarifs parfois excessifs, un manque de transparence, un nombre de bornes de recharge insuffisant... Alors que la France a franchi le cap des 100.000 bornes de recharge ouvertes au public pour les voitures électriques ou hybrides en mai dernier, l'UFC-Que Choisir a dévoilé ce lundi une étude mettant en évidence des "failles dans le déploiement du réseau". L'association de défense des consommateurs a proposé des solutions pour les corriger.

L'étude dénonce notamment "des aberrations à la pelle sur la tarification appliquée aux automobilistes". Après avoir analysé les tarifs de recharge pour un échantillon de bornes en ville, sur route et sur autoroute, l'UFC-Que Choisir a constaté des variations de prix significatives en fonction de la carte de recharge utilisée.

Dans les zones urbaines, le coût du kWh peut varier de 0,24 euro à 2,25 euros en fonction de l'opérateur, représentant un écart de 830%. Ces disparités tarifaires marquées entre les différents fournisseurs sont observées sur l'ensemble des bornes analysées, entraînant une grande volatilité des tarifs pour un "plein" d'électricité. L'association évoque notamment le cas d'une borne lente à Lyon, où la recharge d'une Peugeot e-208 peut osciller entre 7,35 euros et 68,77 euros selon l'opérateur, ce dernier "plein" étant près de 10 fois plus cher qu'à domicile.

"Des critères opaques, voire abracadabrantesques"

L'UFC-Que Choisir estime également que les prix de recharge décidés répondent "à des critères opaques, voire abracadabrantesques". L'utilisation des bornes de recharge pour véhicules électriques nécessite une carte de recharge vendue par un opérateur, mais l'absence de normes et la diversité des pratiques tarifaires créent des disparités. Certains facturent au kWh, d'autres ajoutent des frais fixes ou des frais de stationnement, rendant difficile la comparaison des prix pour les consommateurs.

Par ailleurs, l'association a pointé un "décalage" entre la promotion gouvernementale des véhicules électriques et la lenteur du déploiement du réseau de bornes, alors que ces bornes de recharge sont indispensables pour les propriétaires de voitures électriques, surtout pour les ménages sans parking privé et ceux effectuant des trajets longs.

Pour rappel, la France a franchi, début mai, le cap symbolique des 100.000 bornes de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques, selon les données livrées par l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere-France). Un objectif franchi avec retard, puisque le cap avait été fixé pour la fin de l'année 2022. L'objectif du gouvernement est de quadrupler le nombre de bornes d'ici à 2030, pour le porter à 400.000 unités.

L'objectif de 400.000 points de recharge disponibles en 2030 en péril

"Si une accélération du déploiement a récemment été constatée, les retards accumulés mettent en péril l'objectif de 400.000 points de recharge disponibles en 2030. Selon différentes projections établies dans notre étude, entre 60.000 et 150.000 bornes pourraient venir à manquer, laissant alors entrevoir des engorgements de véhicules devant les bornes, a fortiori si la disponibilité des bornes ne s'améliore pas (39 % des bornes de recharge rapides ne fonctionnent pas en permanence)", explique l'UFC-Que Choisir, qui s'inquiète également de la persistance de "zones blanches" de la recharge publique.

L'association, qui se dit "soucieuse d'un déploiement cohérent des bornes de recharge" et souhaite "stopper les dérapages tarifaires" a donné des pistes à privilégier. Elle propose notamment "un cadre obligatoire de déploiement des bornes de recharge accessibles au public sur tout le territoire à destination de la mobilité quotidienne et de la mobilité longue distance, en sacralisant et généralisant les schémas directeurs dédiés", "un affichage obligatoire, harmonisé et accessible des tarifs de la recharge électrique pour l'ensemble des bornes publiques", ou encore "l'accès au paiement par carte bancaire sur l'ensemble des bornes accessibles au public pour ne pas contraindre les consommateurs à passer par un opérateur de recharge".