Boralex et Auchan Retail France s'associent pour la production d'énergie verte dans les Hauts-de-France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boralex inc et Auchan Retail France annoncent la signature d'un corporate PPA au travers duquel Auchan Retail France consommera localement l'électricité verte produite par 2 parcs éoliens détenus et exploités par Boralex dans les Hauts-de-France pour une période de 3 ans et ce à compter du 1er janvier 2021. Un "corporate power purchase agreement" (PPA) est un contrat permettant à un industriel de se fournir en électricité verte en s'approvisionnant chez un producteur d'électricité d'origine renouvelable (éolienne ou solaire).

Les parcs éoliens de Chépy et Nibas, respectivement mis en service entre 2003 et 2004 dans le département de la Somme pour une puissance totale combinée de 16 MW, verront leur production revalorisée grâce à l'approvisionnement direct des points de ventes et entrepôts d'Auchan Retail France du nord de la France, dont le centre commercial de Mers-les-Bains situé à moins de 20 km des parcs éoliens.

"Nous sommes fiers de la confiance que nous témoigne Auchan Retail France qui démontre que nos énergies renouvelables favorisent le dynamisme économique de nos territoires. Ce contrat entre deux entreprises historiques des Hauts-de-France est la preuve que nous pouvons rapprocher la production de la consommation afin que l'énergie verte produite par nos parcs connaisse un usage concret dans le quotidien des Français", a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe.

400 MW répartis dans la région

À l'instar d'Auchan Retail France, Boralex est historiquement attachée à la région Hauts-de-France. La société y a implanté son siège social français en 2001 à Blendecques dans le Pas-de-Calais. Près de deux décennies plus tard, Boralex emploie plus de 70 personnes au sein de deux agences et exploite plus de 400 MW répartis dans la région...

Boralex, pionnière des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, démontre à travers le partenariat conclu avec Auchan Retail France sa capacité à apporter des solutions concrètes aux besoins et attentes des entreprises soucieuses de s'approvisionner en électricité verte. "Notre Direction Marchés de l'Énergie, créée en 2019, s'est donnée comme objectif le déploiement des contrats d'achat d'électricité privé à destination des clients industriels et commerciaux sur le marché français. Cette signature avec Auchan Retail France, distributeur historique de renommée mondiale, nous permet d'avancer dans la direction que nous nous sommes fixés", ajoute Nicolas Wolff.

Ce contrat est une étape significative pour Boralex dans le déploiement de son plan stratégique à l'horizon 2023 et renforce son positionnement en tant que partenaire des entreprises.

Puissance installée

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Avec une puissance installée de 2.055 MW, Boralex est un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire.

Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.