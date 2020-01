Booking et LeLynx sanctionnés pour leur manque de transparence

Les deux comparateurs en ligne vont notamment devoir préciser si l'existence de partenariats financiers avec les sociétés listées sur leur site altère leur classement.

(Boursier.com) — Les consommateurs y verront peut-être plus clair sur la manière dont les comparateurs en ligne travaillent... Après deux ans et demi de procédures, la justice vient de donner raison à la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie), selon les informations du 'Parisien'. L'association de consommateurs et d'usagers reproche aux sites Lelynx.fr et Booking.com de ne pas être suffisamment transparents concernant leurs critères de classement et leurs liens financiers avec les sociétés qui apparaissent dans les résultats.

"Ces deux sociétés vont devoir se mettre en conformité avec la loi, être plus transparentes, et notamment préciser si l'existence de partenariats financiers avec les sociétés listées sur leur site influe sur leur classement", a affirmé François Carlier, délégué général de la CLCV, au quotidien.

Depuis le 1er juillet 2016, la loi impose de respecter des obligations d'informations aux comparateur de vols, d'assurances ou encore de banques afin de mieux renseigner les utilisateurs. Ils doivent notamment afficher les critères retenus pour élaborer un classement et signaler sur chaque page si le comparateur a des liens financiers avec les entreprises qu'il mentionne sur son site.

Aucune "rubrique spécifique"

"Tous ces éléments sont essentiels pour les consommateurs, car si on leur dit que tel site s'appuie surtout sur les avis des internautes et qu'en plus, il est payé par les professionnels, ils iront sûrement voir ailleurs", affirme François Carlier.

Le tribunal a ainsi estimé que Booking "ne fournit pas de manière lisible, visible, claire et systématique [...] les informations relatives : aux critères exhaustifs de classement des offres par défaut ainsi que la définition de ces critères". Le juge a également pointé l'absence de "rubrique spécifique", sur la plateforme du géant des réservations d'hôtels ainsi que sur celle de LeLynx, afin de comprendre comment fonctionne le site.

D'autres comparateurs dans le viseur

Dans les colonnes du 'Parisien', les deux comparateurs se sont défendus. Booking, qui devra payer 10.000 à la CLCV, affirme travailler "en permanence pour apporter transparence, choix et valeur aux voyageurs". LeLynx.fr, qui doit verser 30.000 euros à l'association, a assuré de son côté que "le site ne privilégie aucun partenaire".

Par ailleurs, quatre autres procédures sont encore en cours. La CLCV est en effet toujours en contentieux avec Google Flights, MeilleurTaux, Opodo et jechange.fr.