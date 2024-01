Bonus réparation électrique : les professionnels font grimper les prix

Avec une augmentation allant de 10 à 15% pour les équipements les plus réparés, estime l'association de défense des consommateurs CLCV.

(Boursier.com) — Faire réparer une télévision, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, un smartphone... Le bonus créé en 2020 et mis en place en décembre 2022 permet de couvrir, en moyenne, 17% du coût total de la réparation, soit un coup de pouce de 23 euros sur une facture moyenne de 136 euros, estime l'association de défense des consommateurs CLCV, qui a mené une étude.

Elle a passé au crible précisément 158.132 réparations d'équipements électriques et électroniques (EEE) dans plus de 4.600 points de réparation (sites physiques, techniciens itinérants et sous-traitants à domicile). Les téléphones portables, lave-vaisselles et lave-linges représentent à eux seuls près de 66% des réparations effectuées avec le fonds. Des produits coûteux à remplacer, ce qui explique que les consommateurs tentent de leur donner une seconde vie.

🔧 Bilan de l'observatoire du fonds réparation des #EEE 2023 La CLCV : ??+ ??Ajustements montants #bonusReparation ??Surveillance réparation l'efficacité à Lire le bilan ??https://t.co/rlgNVjsNzg >— CLCV (@clcvorg), via Twitter

Sites labellisés

La CLCV estime que "la réparation est plus avantageuse que l'achat d'un produit neuf pour les lave-linge, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs/ congélateurs". Mais ce n'est pas le cas pour d'autres équipements tels que les grille-pain, bouilloires ou encore les presse-agrumes, avec un dépannage qui n'apparaît probablement pas comme suffisamment attractif au regard de leur prix neuf.

Depuis son lancement, le programme QualiRépar a connu une croissance : le nombre de nouveaux sites labellisés a augmenté, passant de 416 entreprises labellisées à la mi-mars 2023, à 806 entreprises labellisées au 4 décembre 2023 (soit 4.641 points de réparation). Selon les données fournies par les éco-organismes, 4.889 entreprises sont dans le processus de labellisation et 2.165 ont soumis leur dossier de recevabilité. Après ce pic d'activité, "on constate que la labellisation des entreprises semble connaître une pause à partir du mois de juin", peut-on lire dans un communiqué.

Hausse des prix

L'association dénonce une "tendance à la hausse du coût moyen de la réparation" avec un bond de 10 à 15% pour les équipements les plus réparés chez les professionnels labellisés "QualiRepar". Si l'inflation est passée par là, la CLCV pointe aussi du doigt "certains réparateurs qui profitent de la mise en place du fonds pour gonfler leurs tarifs". "Cette pratique peut entraîner des conséquences importantes, car si les consommateurs ne perçoivent pas de changement significatif concernant le coût de la réparation, ils ne seront pas incités à changer leurs habitudes", estiment les auteurs de cette étude.

Pour remédier au problème, les critères de labellisation prévoient une clause de modération tarifaire. En 2024, elle sera conditionnée au maintien des tarifs publics hors taxe du réparateur constatés au 1er janvier 2023, hors prise en compte de l'inflation pour la période considérée, explique l'association, qui conseille également de faire jouer la concurrence afin d'obtenir le meilleur devis.