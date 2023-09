Bonus électrique : rendez-vous le 15 décembre pour connaître les modèles éligibles !

Bercy publiera un arrêté pour en dire plus sur ce nouveau coup de pouce...

(Boursier.com) — L 'objectif est de réduire l'empreinte carbone de la France à hauteur de 800.000 tonnes d'équivalent CO2 par an... Un arrêté précisera mi-décembre quelles voitures électriques seront éligibles en France au nouveau bonus écologique prenant en compte le bilan CO2 de la production des véhicules, a annoncé lundi le ministère de l'Economie.

Le gouvernement veut aussi éviter que les aides bénéficient essentiellement à des véhicules produits en Chine, pays très en pointe sur la technologie électrique et la chimie des batteries.

Ce nouveau bonus doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Selon les informations des 'Echos' la semaine dernière, il devrait passer de 7.000 euros actuellement, à au moins 8.000 euros. Cette augmentation resterait réservée aux foyers les plus modestes...

Créer des usines et des emplois

Bercy révèle la date de cet arrêté à la veille de la parution au Journal officiel du décret relatif au conditionnement de l'éligibilité de cette enveloppe d'un milliard d'euros par an à la performance environnementale de la production des véhicules et de leurs batteries.

"La transition énergétique doit permettre de créer des usines et des emplois industriels sur notre territoire", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, citée dans le communiqué. "En imposant un critère environnemental sur le bonus écologique et le leasing social, nous donnons un avantage aux entreprises françaises et européennes qui font l'effort de diminuer leur empreinte environnementale."