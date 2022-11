La solution d'Akila sera déployée dans l'entrepôt de Songjiang (Shangaï) d'une superficie de 18.000 m2 !

(Boursier.com) — Bolloré Logistics Chine a signé un accord de 3 ans avec la start-up Akila pour réduire ses consommations énergétiques... Cet accord repose sur la mise à disposition d'une solution digitale basée sur l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats de l'entreprise quant aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La solution d'Akila sera déployée dans l'entrepôt de Songjiang (Shangaï) d'une superficie de 18.000 m2. En plus d'optimiser sa consommation énergétique, la plateforme va améliorer la qualité de l'air de l'intégralité du site grâce à un suivi précis des installations de CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Dans le cadre de son programme RSE "Powering Sustainable Logistics", Bolloré Logistics s'est fixé pour objectif de réduire de 43 % ses émissions de de CO2 des scopes 1 et 2 d'ici 2027.

Impact environnemental

Grâce à Akila, Bolloré Logistics Grande Chine participe donc au succès de cet objectif affiché... "En tant qu'acteur global de la supply chain, nous souhaitons intégrer des solutions durables à nos process pour favoriser la décarbonation du secteur de la logistique. Grâce à notre partenariat avec Akila nous pourrons surveiller notre impact environnemental et le réduire autant que possible", a déclaré Frédéric Marcerou, Directeur général de Bolloré Logistics Grande Chine.

Philippe Obry, Directeur de l'innovation et co-fondateur d'Akila a ajouté : "Akila et Bolloré Logistics cheminent vers un même objectif en matière de développement durable dans le secteur de la logistique. Ce dernier doit évoluer vers un modèle davantage basé sur les données ; c'est pourquoi nous misons beaucoup sur le succès de ce partenariat. À l'avenir, nous espérons pouvoir mettre en place avec Bolloré Logistics davantage de solutions au service de leurs autres sites en Chine."

Bolloré Logistics Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les dix premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 603 agences dans 111 pays. "En plaçant le client au coeur de sa stratégie, Bolloré Logistics s'engage à concevoir des solutions novatrices, robustes et agiles. Grâce à une gestion fiable de toute la 'supply chain', l'entreprise a développé une capacité de résilience lui permettant de maîtriser les risques en sécurisant des plans de transport au moyen d'options alternatives et de pérenniser ses actions dans une démarche d'amélioration continue tout en agissant en tant qu'acteur éthique et responsable" conclut le groupe.