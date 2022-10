Boissons : la consommation en forte hausse en France

Eau, sodas, alcool... Le marché français a enregistré une forte hausse sur les six premiers mois de l'année en France.

(Boursier.com) — La consommation de boissons des Français a nettement progressé au cours du premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021, selon des données publiées lundi par le cabinet Nielsen. L'étude montre que la croissance a été particulièrement dynamique pour les spiritueux. Les volumes sur les six premiers mois de l'année ont été 176% plus élevés qu'au cours du premier semestre de 2021. Les données, tirées du service On Premise Measurement (OPM) de CGA, leader sur le marché, montrent un bond des liqueurs et des alcools blancs (vodka et gin), dépassant les performances des autres alcools, notamment le whisky et le rhum.

En termes de circuits, la croissance des spiritueux a été portée par les discothèques qui ont vu leur part de marché volume croître de +1,2% au sein de la catégorie et sont le premier circuit en termes de croissance de part de marché sur le 1er semestre 2022 par rapport au premier semestre 2020. "Cette croissance souligne que le circuit se redresse bien et que les occasions plus rythmées bénéficient de cette période de restrictions. La vodka, en particulier, prospère dans ce circuit (+5,3%), ainsi que les liqueurs (+0,9%). Le gin, quant à lui, gagne des parts de marché dans les bars de jour (+1,7%)", peut-on lire dans un communiqué.

Boisson gazeuses et eau

Les boissons gazeuses et l'eau renouent également avec la croissance avec une évolution volume de +98% entre le premier semestre 2022 et la même période sur 2021. "Cependant des défis subsistent alors que ces catégories luttent pour retrouver les niveaux pré-pandémiques, au même titre que la bière. Les Boissons énergisantes ainsi que les jus/smoothies ont bénéficié en particulier de cette reprise et voient augmenter de manière significative leur part des ventes totales au sein des soft drinks. Au sein des eaux, La croissance a été plus forte pour les eaux gazeuses (106%) que pour les eaux plates (89%).

La région parisienne a particulièrement profité de la croissance et représente 18,4% des ventes volume de spiritueux (+1.7%), au contraire du Sud-Est et du Sud-Ouest (-1,0% et -0,7% respectivement).

Les lieux de loisirs continuent d'être un circuit performant pour les soft drinks avec un gain de part de marché (+0,8%) par rapport au 1er semestre 2020. Enfin pour les bières, ce sont les restaurants (+1,7%), suivis par les lieux de loisirs (+0,9%) qui connaissent la plus forte croissance de parts de marché par rapport aux six premiers mois de 2020, tandis que les bars de jour (-2,9%) sont en recul. Cela suggère que les restaurants se rétablissent plus rapidement.