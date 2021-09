Boeing présente ses prévisions concernant l'industrie aéronautique

L'aviation commerciale et les services affichent des signes de rétablissement, tandis que les marchés mondiaux de la défense, de l'espace et des services gouvernementaux sont restés stables.

Boeing a publié ce jour ses prévisions annuelles concernant l'industrie aéronautique commerciale, de défense et spatiale, reflétant les signes de reprise d'une industrie marquée par la pandémie de COVID-19 et ses répercussions. Selon les perspectives de marché 2021 de Boeing (BMO — Boeing Market Outlook) et l'analyse de la dynamique du marché à long terme, l'aviation commerciale et les services affichent des signes de rétablissement, tandis que les marchés mondiaux de la défense, de l'espace et des services gouvernementaux sont restés stables.

Les perspectives font état d'un marché évalué à 9.000 Milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour les produits et services aéronautiques commercialisés par Boeing. Ces prévisions sont en hausse par rapport aux chiffres publiés en octobre 2020 (8.500 Milliards de dollars) mais également en juin 2019, c'est-à-dire avant la pandémie (8.700 Milliards de dollars), ce qui reflète la progression soutenue de la reprise.

À l'heure où notre industrie se redresse et continue à s'adapter pour répondre à de nouveaux besoins partout dans le monde, nous restons confiants quant à la croissance à long terme du secteur aéronautique , a déclaré Marc Allen, Directeur de la Stratégie de Boeing. Nous sommes encouragés par le fait que les scientifiques ont pu livrer des vaccins plus rapidement que prévu, ainsi que par la solide confiance que les passagers accordent aux voyages en avion."

Perspectives du marché commercial

Par ailleurs, les nouvelles prévisions annuelles de Boeing concernant l'aviation commerciale (Commercial Market Outlook — CMO) reflètent le redressement conséquent du marché mondial, confirmant la tendance annoncée par Boeing en 2020. En forte demande, les vols intérieurs constituent le moteur de la reprise ; les marchés intrarégionaux devraient suivre à mesure de la levée des restrictions sanitaires et de déplacements, imités par les vols long-courrier qui retrouveront leur niveau prépandémique d'ici 2023 à 2024.

Dans le cadre des prévisions relatives au marché (BMO), les perspectives concernant le marché commercial (CMO) tablent sur une demande mondiale de 19.000 avions, soit une valeur de 3.200?Milliards de dollars sur 10 ans. Les prévisions commerciales de Boeing sur 20 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2040, font état d'une demande de plus de 43.500 avions neufs (7.200 Milliards de dollars), soit une hausse de 500 unités par rapport aux chiffres publiés l'année dernière.

S'agissant du transport de fret, un secteur en forte progression, Boeing mise sur une hausse de la demande en avions cargo dédiés (nouveaux et convertis). La demande soutenue en transport de marchandises par avion étant liée à l'expansion du commerce électronique, ainsi qu'à la rapidité et à la fiabilité du fret aérien, le CMO prévoit que la flotte mondiale d'avions cargo sera 70% plus importante en 2040 qu'avant la pandémie...

L'industrie aéronautique se rétablit à grands pas, et les prévisions 2021 de Boeing reflètent notre confiance dans la résilience du marché , a déclaré Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA). Nous restons bien sûr réalistes quant aux défis à relever, mais l'année dernière a montré que le trafic passagers rebondit rapidement lorsque les voyageurs et les gouvernements font confiance à la sécurité et à la situation sanitaire du transport aérien. Notre industrie continue de jouer un rôle essentiel en aidant les habitants à se déplacer aux quatre coins du monde, ainsi qu'en transportant des denrées et des fournitures essentielles."

Principales prévisions du CMO sur 20 ans

La disponibilité et la distribution des vaccins contre la COVID-19 sont des facteurs décisifs de la reprise à court terme du transport de passagers. Les pays où le taux de vaccination est le plus élevé ont enregistré une reprise rapide du trafic aérien, leurs gouvernements ayant assoupli les restrictions nationales et ouvert les frontières aux échanges internationaux.

Le trafic passagers devrait progresser en moyenne de 4% par an, ce qui correspond au rythme annoncé l'an dernier.

La flotte commerciale mondiale comptera plus de 49.000 avions d'ici à 2040 ; la Chine, l'Europe, l'Amérique du Nord et les pays d'Asie-Pacifique représenteront environ 20% chacun des livraisons de nouveaux avions, les 20% restants étant partagés par d'autres marchés émergents.

Évaluée à plus de 32.500 nouveaux appareils, la demande en avions monocouloir est sensiblement égale aux perspectives annoncées avant la pandémie. Ce type d'avion continuera de représenter 75% des livraisons effectuées au cours des 20 prochaines années.

Les compagnies aériennes auront besoin de plus de 7.500 nouveaux avions gros porteurs d'ici à 2040 pour accompagner le renouvellement de la flotte, ainsi que la croissance à long terme du transport de passagers et de fret aérien sur les lignes long-courrier. Ces projections sont en légère hausse par rapport aux chiffres annoncés en 2020, mais en baisse de 8% par rapport à 2019.

Livraisons d'avions neufs — 2021-2040 Type d'avion Nombre de sièges Total des livraisons Avions régionaux Moins de 90 2390 Monocouloirs Plus de 90 32660 Gros porteurs 7670 Gros porteurs cargo --------- 890 Total --------- 43610

Perspectives du marché des services

Sur le marché des services, Boeing prévoit une opportunité de 3.200 Milliards de dollars, les services concernant l'aviation commerciale, d'affaires et générale totalisant 1.700 Milliards de dollars et les services gouvernementaux 1.500 Milliards de dollars d'ici à 2030.

Les solutions numériques, parmi lesquelles les outils d'analyse des données, ainsi que les services de modification de cabines et la conversion d'avions cargo sont autant de bonnes nouvelles pour le secteur des services à long terme, les clients souhaitant rationaliser leurs activités dans le but de poursuivre leur croissance et de répondre à la forte demande de transport de fret.

La demande en services de formation affichera une hausse à court terme en raison de la transition du personnel vers de nouveaux types d'avions, du maintien des certifications et des retours en activité post-pandémie. La demande de services liés à l'exploitation des avions — maintenance, pièces détachées et chaîne des fournisseurs — continuera à suivre le rétablissement du marché.

Nos clients se préparent à la croissance et dans ce contexte, nous constatons que les modifications des flottes et l'utilisation régulière de pièces détachées vont de pair avec l'expansion de la flotte mondiale , a déclaré Ted Colbert, Président-Directeur Général de Boeing Services Globaux (BGS). Cette demande sera liée à l'adoption continue d'outils et de services numériques en vue d'améliorer la préparation, la fiabilité et l'efficacité des flottes.

Perspectives du marché de la défense et de l'espace

Les prévisions de marché de Boeing (BMO) portent également sur les marchés de la défense et de l'espace ; ces prévisions demeurent conformes aux chiffres annoncés l'année dernière, à savoir 2.600?Milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Vastes et stables, les marchés de la défense et de l'espace bénéficient d'une demande durable nourrie par des enjeux de géopolitique et de sécurité. Cette projection de dépenses confirme l'importance constante des avions militaires, des systèmes autonomes, des satellites, des engins spatiaux et autres produits de défense nationale et internationale. À cet égard, 40% des dépenses devraient provenir de l'extérieur des États-Unis.

En dépit de la résilience et de la stabilité constatées sur le marché mondial de la défense et de l'espace, l'environnement des menaces est en permanente évolution , a déclaré Leanne Caret, Présidente-Directrice Générale de la division Défense, Espace et Sécurité (BDS). Pour remporter le combat du futur, il sera nécessaire de concilier rapidité et flexibilité. Dans cette optique, Boeing s'engage à concevoir, tester, construire et assurer la maintenance des systèmes qui permettront à nos clients de s'adapter rapidement à l'évolution de leurs besoins, ainsi que de tirer le maximum de valeur de nos plateformes au cours des décennies à venir. Notre mission, qui repose sur la sécurité, la qualité et l'intégrité, consiste à fournir à nos clients du monde entier les solutions numériques les plus sophistiquées, produites simplement et efficacement, et qui bénéficient d'un support intelligent.

Perspectives concernant les pilotes et les techniciens

Alors que l'aviation commerciale poursuit son rétablissement post-pandémique, une offre croissante et régulière en personnel ainsi qu'en formations efficaces demeure essentielle pour préserver la santé, la sécurité et la prospérité de l'écosystème aéronautique. Les besoins à long terme en personnel nouvellement qualifié restent élevés.

En effet, plus de 2,1 millions de personnes seront nécessaires pour piloter et assurer la maintenance de la flotte commerciale mondiale au cours des 20 prochaines années selon la répartition suivante : 612.000 pilotes, 626.000 techniciens de maintenance et 886.000 membres du personnel navigant commercial (PNC).

