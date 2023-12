BoE : "Les taux devront probablement rester à ces niveaux pendant une période prolongée"

L'effet de la hausse des taux d'intérêt n'est pas encore pleinement perceptible...

(Boursier.com) — Les coûts d'emprunt en Grande-Bretagne devront rester à leurs niveaux actuels pendant "un certain temps" et la Banque d'Angleterre reste vigilante quant aux risques de stabilité financière qui pourraient en découler, a déclaré son gouverneur Andrew Bailey. "Les taux devront probablement rester à ces niveaux pendant une période prolongée pour ramener durablement l'inflation à son niveau cible", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse après la publication par la BoE de son dernier rapport sur la stabilité financière.

"L'effet de la hausse des taux d'intérêt n'est pas encore pleinement perceptible... C'est pourquoi nous restons vigilants face aux risques de stabilité financière qui pourraient survenir", a-t-il ajouté. Andrew Bailey a noté par ailleurs que les perspectives d'inflation restaient "incertaines".

Moins de pression

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la BoE a indiqué que la croissance des salaires et des revenus plus forte que prévu depuis le rapport de juillet avait réduit une partie de la pression inflationniste sur les ménages britanniques. "Néanmoins, les finances des ménages restent mises à rude épreuve par l'augmentation du coût de la vie et la hausse des taux d'intérêt", estime le comité de politique financière de la BoE.

Les entreprises ont également globalement résisté à la hausse des taux et à la faiblesse de la croissance, "mais le plein impact de la hausse des coûts de financement ne s'est pas encore répercuté sur tous les emprunteurs", est-il également expliqué...

Trajectoire linéaire

La banque centrale britannique a relevé ses taux directeurs à 14 reprises entre décembre 2021 et août 2023, portant son principal taux à un sommet en 15 ans, à 5,25%, avant d'opter pour un statu quo prudent, sans évoquer envisager une possible décrue en 2024...

Les responsables de la BoE notent des signes de ralentissement de l'économie, mais affirment ne pas envisager pour le moment une baisse du taux d'escompte en raison d'indicateurs témoignant de la forte persistance des pressions inflationnistes...

"Le système bancaire britannique est bien capitalisé et dispose de niveaux élevés de liquidités", conclut la BoE, qui ajoute que les marges nettes d'intérêts ont probablement atteint un sommet mais que la rentabilité devait rester solide...

