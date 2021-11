La nouvelle édition a pour thème "Construire la ville sur la ville aujourd'hui"...

(Boursier.com) — Comme chaque année depuis 2007, BNP Paribas Real Estate lance son Prix des Espoirs de l'Architecture. Ouvert aux étudiants qui sont en 4ème ou 5ème année d'architecture ou en bi-cursus architecture / ingénieur, cette édition a pour thème "Construire la ville sur la ville aujourd'hui".

Dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation galopante, la densification des villes pour limiter l'étalement urbain s'impose comme une solution incontournable... Face aux conséquences du changement climatique et aux évolutions sociétales (nouveaux modes de vie, attentes de santé et bien-être) et dans une volonté de rendre les villes plus solidaires, inclusives et désirables : quelles transformations, adaptations, réinterprétations, imaginer pour le bâti existant pour répondre aux enjeux environnementaux et aux nouveaux usages des urbains ? Comment habiter ces villes qui demain seront encore plus peuplées ?

Enjeux posés

Les candidats devront proposer un projet architectural répondant à toutes ces questions en choisissant un bâti existant en milieu urbain afin de réinterpréter son architecture, proposer une nouvelle utilité, une nouvelle organisation voire une nouvelle identité des espaces, pour ainsi construire la ville sur la ville.

Les projets présentés devront prendre en compte différents enjeux tels que :

Le changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles et les nouvelles exigences environnementales. Les nouvelles attentes en termes de mixité des fonctions et des usages, de partage et d'utilisation de ces espaces. Le bien-être et la santé des urbains. La solidarité et l'inclusion. L'intégration du vivant pour ses aménités écologiques et sociales et l'objectif de zéro artificialisation nette.

Le rendu attendu devra comporter une proposition architecturale et programmatique ainsi qu'une vision du fonctionnement et de gestion du bâtiment dans la durée. Le projet proposé devra être concret et réalisable...

Gains à la clé

Une fois les projets envoyés, ils seront examinés par un pré-jury composé de collaborateurs de BNP Paribas Real Estate et d'anciens lauréats.

En parallèle, les dossiers seront mis en ligne afin que les internautes puissent élire leur projet préféré : le projet remportant le plus de votes se verra attribuer le Prix Coup de Coeur des internautes et 2.000 euros de gains.

Les dossiers sélectionnés par le pré-jury pourront ensuite présenter leur proposition détaillée et documentée devant un jury composé de professionnels du secteur et d'architectes renommés. Ils récompenseront le projet gagnant avec le Prix du Jury et 4.000 euros de gains.

Les résultats et la remise des prix se dérouleront au Forum des Métiers de l'immobilier et de la ville le 16 février 2022.

"Cet événement s'inscrit parfaitement dans la stratégie RSE mise en place par BNP Paribas Real Estate qui vise à favoriser l'architecture et la formation des jeunes talents à travers sa politique de parrainage et de mécénat pour une ville durable et inclusive" commente l'établissement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 novembre 2021 minuit...