BNP Paribas Real Estate fait un premier pas dans le metaverse avec W.I.R.E.D

Ce nouvel outil d'analyse et de prospective immobilières propose une immersion virtuelle au coeur des cités...

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate poursuit le développement de W.I.R.E.D (Wearable Immersive Real Estate Dataroom), jumeau numérique dédié à la ville d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Avec des données lui permettant de reproduire les évolutions passées et d'anticiper les mutations à venir des villes, cet outil d'analyse et de prospective immobilières propose une immersion virtuelle au coeur des cités.

En nouveautés : la capacité de visionner des quartiers dans toute l'Europe avec des données qualifiées sur plusieurs millions d'immeubles ainsi que la possibilité de se rencontrer dans cet espace virtuel afin de "e-visiter" ensemble les actifs à la vente ou à la location. Ces nouvelles fonctionnalités seront présentées lors de Viva Technology, salon dédié à la Tech qui se déroule du 15 au 18 juin à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UN UNIVERS PLUS VRAI QUE NATURE

W.I.R.E.D est une plateforme technologique intégrant plusieurs solutions proposant une réplique virtuelle des villes plus vraie que nature. Pour y parvenir, BNP Paribas Real Estate s'est entouré des meilleurs experts mondiaux de la réalité immersive notamment dans le domaine des jeux vidéos et du cinéma à effets spéciaux.

La technologie de UNITY, plateforme de référence en matière de création et d'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel (3DTR), permet aux équipes de BNP Paribas Real Estate de disposer d'un outil de visualisation des données immobilières en 3D aux qualités graphiques exceptionnelles et dans une réalité concrète et contextualisée.

"Le métier de la transaction évolue ; la technologie nous accompagne dans cette transformation et W.I.R.E.D en est la parfaite illustration. Cet outil immersif nous permettra de mieux répondre aux interrogations et besoins de nos clients. Nous sommes convaincus que ces innovations opérationnelles sont indispensables pour garantir l'agilité de notre métier et nous sommes fiers de pouvoir continuer à révolutionner l'offre du marché" explique Eric Siesse, directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate Transaction.

NVIDIA apporte une technologie qui améliore l'expérience clients et permet à W.I.R.E.D d'être véritablement nomade. Grâce à NVIDIA CloudXR, solution logicielle de streaming de contenus en réalité étendue (XR) de NVIDIA, les utilisateurs de W.I.R.E.D. peuvent désormais faire l'expérience de cette application diffusée sur le réseau depuis un serveur RTX d'un système certifié NVIDIA, directement sur leur casque tout-en-un.

"Des outils de visualisation puissants sont essentiels pour explorer et évaluer les données immobilières", a déclaré David Weinstein, Directeur XR chez NVIDIA. "En diffusant leurs expériences immersives à partir de puissants GPU NVIDIA à la périphérie grâce à CloudXR, les utilisateurs de W.I.R.E.D. peuvent explorer leurs données en toute fidélité et dans les moindres détails, même sur des appareils XR modestes."

Longue vue

BNP Paribas Real Estate s'est également associé à Magic Leap, entreprise développant une technologie optique de pointe de réalité augmentée, destinée aux entreprises. Lors de Viva Technology, la start-up mettra à disposition ses nouvelles lunettes, Magic Leap 2. Ces dernières offrent le plus grand champ de vision du marché ainsi qu'une qualité d'image optimale et un rendu numérique exceptionnel grâce à une technique de trempage novatrice qui solidifie le contenu numérique dans des environnements lumineux.

"Magic Leap est ravi de s'associer une nouvelle fois à BNP Paribas Real Estate en lui apportant des solutions de réalité augmentée à Viva Technology", déclare Julie Larson-Green, Chief Technology Officer de Magic Leap. "La réalité augmentée est actuellement capable de produire une valeur réelle pour les entreprises qui investissent dans les bonnes plateformes et solutions ; W.I.R.E.D. est un excellent exemple de cela."

DES DONNEES QUALIFIEES

Si le "jumeau numérique" est nécessaire il n'est toutefois plus suffisant pour comprendre des marchés immobiliers... L'atout majeur de W.I.R.E.D est son intégration d'une masse considérable d'informations complémentaires qu'il permet de mettre en forme et donc de visualiser.

Grâce au croisement des données internes à BNP Paribas Real Estate avec celles issues de "l'open data", le client a à sa disposition des millions de bâtiments et leurs alentours, visionnables à travers les âges (entre 1997 et 2030) et dans toute l'Europe. Pour fusionner ses données préalablement qualifiées et d'une qualité rare, BNP Paribas Real Estate s'est appuyé sur la technologie ESRI, une solution d'intégration basée sur les technologies NVIDIA, et qui permet une assimilation et également une mise à jour en temps réel des données, quel que soit leur source (data publique, études prospectives, enquêtes, objets connectés...).

Une analyse prospective ciblée

L'agilité de W.I.R.E.D permet aussi de partager une analyse prospective ciblée, en parcourant les marchés sans contrainte de lieux ou de temps. Grâce à la collecte de données - démographiques, topographiques, économiques, il devient désormais possible de simuler l'impact économique de l'aménagement d'un quartier en fonction des surfaces dédiées aux activités tertiaires, aux commerces et aux logements...

W.I.R.E.D offre ainsi une vision complète d'un marché immobilier, de l'échelle européenne à son quartier, jusqu'à l'intérieur de l'immeuble. La richesse de sa base de données permet d'apprécier tous les détails que cela soit du bâtiment ou de son environnement immédiat (transports en commun, services, mixité...) et d'en deviner les développements futurs. Inédit sur le marché et dédié aux clients de BNP Paribas Real Estate, ce clone numérique de la ville facilite la compréhension du marché et surtout leurs prises de décisions depuis n'importe quel endroit dans le monde...