BNP Paribas Mobility lance une nouvelle offre clé en main pour le rechargement des véhicules électriques

... et l'accélération de leur adoption

(Boursier.com) — BNP Paribas Mobility annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offre à destination des entreprises et des particuliers pour simplifier et accélérer la transition énergétique.

Cette offre tout en un, lancée à l'échelle européenne, lève une barrière importante à l'adoption du véhicule électrique : l'accès pratique au rechargement là où les bornes sont principalement utilisées, à savoir à la maison et au bureau.

Cette offre combinée, Arval Charging Services et Leasing Solutions Charge & Lease, répond à divers besoins :

Arval Charging Services : la location d'un véhicule électrique couplée à celle d'une borne de recharge à la maison ou au bureau sans difficulté. Cette offre tout-en-un comprend l'installation, l'entretien, ainsi que la désinstallation et le recyclage de la borne si besoin. Pour les entreprises qui le souhaitent, le remboursement des consommations d'électricité au domicile du collaborateur peut être mis en place. Arval Charging Services s'associe parfaitement avec les offres publiques de recharge Arval existantes, permettant aux clients d'avoir accès à la recharge partout où ils en ont besoin.

Leasing Solutions Charge & Lease : la location de bornes de recharge pour les flottes de véhicules des entreprises. Les bornes de différentes puissances, l'infrastructure électrique, la signalétique, les travaux de génie civil, l'installation et la désinstallation sont compris dans l'offre. Les ombrières solaires et le stockage d'énergie sont également disponibles en option. Cette offre est proposée aux entreprises déjà équipées en flotte ou en complément du déploiement d'une flotte de véhicules électriques Arval.

Combinaison possible

Cette offre peut être combinée avec l'actuelle carte de recharge publique d'Arval pour simplifier la recharge sur la route. Par ailleurs, l'approche consulting SMaRT d'Arval permet de choisir le bon équipement (véhicules électriques et stations de recharge) en fonction des besoins du client...

Avec Arval, acteur clef de la location longue durée de véhicules et spécialiste des solutions de mobilité, et BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement des équipements d'entreprise, cette nouvelle offre reflète l'engagement de BNP Paribas Mobility pour un avenir plus durable.

Objectifs affichés

Arval entend accélérer sur l'électrification pour atteindre ses objectifs à horizon 2025, à savoir : 350.000 véhicules électriques à batterie dans la flotte mondiale, et la réduction de 35% des émissions de CO2 pour atteindre 93g en moyenne par véhicule et par kilomètre. BNP Paribas Leasing Solutions, prévoit de financer 240 millions d'euros d'infrastructures de recharge à travers l'Europe d'ici 2025.

En France, le déploiement de Arval Charging Services a commencé le 11 janvier 2024, en partenariat avec le groupe EDF * sous le nom d'Arval Charging@Home. Cette offre complète les solutions existantes de recharge au bureau et sur la route, proposées dans le cadre de Arval Charging Services et Leasing Solutions Charge & Lease.

Grâce à cette offre innovante, BNP Paribas Mobility s'engage dans l'avenir de la mobilité électrique, rendant l'accès aux bornes de recharge plus facile, plus pratique et plus abordable pour tous.

Alain VAN GROENENDAEL, Président Directeur Général d'Arval indique : "En tant qu'acteur international de la location longue durée et des nouveaux services de mobilité, accompagner nos clients dans leur transition énergétique est au coeur de notre stratégie. Nous sommes très fiers, d'accélérer et de favoriser l'innovation au service des technologies qui viendra compléter notre offre autour du véhicule électrique" il ajoute, "Cette offre soutient la croissance du nombre de véhicules électriques dans les flottes, rendant les bornes de recharges à la maison ou au bureau plus pratiques et accessibles que la recharge publique."

Isabelle LOC, CEO de BNP Paribas Leasing Solutions, précise : "Au sein de BNP Paribas Leasing Solutions, notre mission est de soutenir l'économie réelle, en facilitant l'accès au financement d'équipements moins polluants et en accompagnant nos partenaires et nos clients dans leur transition vers la mobilité électrique. L'électrification du parc actuel engendre des besoins massifs en termes d'infrastructures de recharge. Ainsi une transition écologique réussie passera forcément par un maillage performant d'infrastructures de recharges".

* à travers ses filiales IZI by EDF et IZIVIA.