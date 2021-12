BNP Paribas AM présente ses perspectives d'investissement pour 2022

Temps forts à suivre...

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management publie aujourd'hui ses perspectives d'investissement 2022 dans un rapport intitulé : " Naviguer avec le courant". Adressé aux investisseurs, ce document propose un décryptage des marchés et de la reprise économique post-pandémie...

L'année 2021 a été marquée par une reprise rapide de la croissance suite aux confinements, grâce à des mesures monétaires et budgétaires de soutien, et alors que la demande des consommateurs n'avait pu être satisfaite pendant les mois de fermeture des économies.

En 2022, les sujets à suivre seront principalement l'incertitude économique, les anticipations inflationnistes et les réponses des banques centrales, ainsi que l'évolution et les conséquences du virus.

Les perspectives d'investissement de BNPP AM mettent l'accent sur un large éventail de sujets, dont l'environnement macroéconomique, les prévisions de marché et les politiques monétaires.

Conséquences globales

Dans son analyse, BNPP AM examine les conséquences globales de la politique macroéconomique alors que le monde continue de faire face aux défis sociaux et économiques posés par la pandémie, ainsi que les opportunités offertes par la transition vers un modèle durable. La pandémie a rappelé aux investissements l'importance d'une croissance durable sur le long terme. Il est en effet crucial de considérer le long terme car le cycle d'investissement habituel de 3 à 5 ans ne correspond pas à la durée de financement nécessaire pour assurer la transition vers l'hydrogène vert ou contribuer aux innovations requises pour déployer pleinement des solutions de mobilité électrique, restaurer le capital naturel et construire des infrastructures vertes...

Les marchés devraient continuer à être influencés par l'évolution des thèmes structurels qui reflètent des changements significatifs et généralisés dans l'activité économique et les comportements au sein de la société. Nos thèmes d'investissement pour 2022 confirment notre approche durable - la transition énergétique et la durabilité environnementale - et mettent l'accent sur les tendances à long terme, notamment les innovations dans le domaine médical et les ruptures introduites par les nouvelles technologies.

La Chine en question

Au niveau régional, la Chine enregistre la croissance la plus soutenue de tous les grands pays, abrite de nombreuses entreprises innovantes et constitue un marché qui justifie de plus en plus une allocation spécifique dans le cadre de portefeuilles diversifiés.

La politique monétaire sera suivie d'encore plus près en prévision des fortes pressions inflationnistes qui devraient persister l'année prochaine; et même si elles devraient finir par s'avérer temporaires, elles pourraient être suffisamment fortes et durables pour contraindre la Réserve fédérale à remonter ses taux plus rapidement qu'anticipé. La principale préoccupation des investisseurs ne serait pas tant l'inflation à moyen terme, qui, devrait revenir vers son objectif, mais la trajectoire des taux directeurs.

Robert Gambi, Responsable Global des Gestions de BNP Paribas Asset Management, commente : Alors que nous nous dirigeons vers 2022, nous espérons également nous diriger vers un monde post-Covid, bien que l'incertitude sur la trajectoire économique soit susceptible d'entraîner une volatilité accrue. Mais les incertitudes sont aussi sources d'opportunités et offrent aux gestionnaires d'actifs des possibilités de créer de la valeur. Les marchés continuent d'être stimulés par l'évolution de thèmes structurels qui reflètent des changements importants, persistants et généralisés de l'activité et des comportements dans l'ensemble de la société. Parmi ces thèmes, le financement de la transition vers la neutralité carbone est essentiel et nous sommes impatients de continuer à travailler avec nos clients et à nous engager activement avec les entreprises dans lesquelles nous investissons pour apporter de réels changements.

Principales prévisions macroéconomiques et de marché des perspectives d'investissement 2022 de BNP Paribas AM