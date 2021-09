Blanchiment d'argent : la néobanque N26 écope d'une amende de 4,25 millions d'euros

La néobanque allemande N26 a annoncé le paiement d'une amende de 4,25 millions d'euros pour des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d'argent...

(Boursier.com) — Dans le viseur du régulateur bancaire allemand, la BaFin, la néobanque allemande N26 a annoncé mardi le paiement d'une amende de 4,25 millions d'euros pour des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d'argent.

La sanction, qui lui avait été notifiée le 25 juin dernier par l'autorité allemande de surveillance des marchés financiers, a été infligée "en raison de la soumission tardive de moins de 50 déclarations d'activités suspectes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, portant exclusivement sur les années 2019 et 2020", détaille la banque dans un communiqué.

La banque mobile allemande indique avoir déjà payé intégralement l'amende le 14 juillet dernier et que "toutes les procédures connexes ont été closes". "Toutes les mesures visant à améliorer les déclarations d'activités suspectes ont été mises en oeuvre plus tôt cette année", ajoute-t-elle.

Un "superviseur spécial" nommé

"N26 prend très au sérieux sa responsabilité dans la lutte contre la menace croissante de la criminalité financière mondiale et dans la prévention du blanchiment d'argent", a également affirmé le groupe.

"Avec l'importance croissante du commerce électronique, nous avons pris de nombreuses mesures détaillées et avons également établi des structures et des processus qui répondent aux normes les plus élevées de prévention de la criminalité financière pour faire face à cette menace mondiale pertinente", a-t-il encore assuré.

En mai dernier, la BaFin avait pour rappel ordonné à N26 de mettre en place des contrôles internes et des garanties pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le régulateur avait alors nommé un "superviseur spécial" afin de surveiller la fintech, l'une des plus valorisées d'Europe.