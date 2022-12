BlackRock Private Infrastructure Opportunities ELTIF a dépassé son objectif avec la levée de fonds de 415 ME

Le fonds permet aux investisseurs non-professionnels d'accéder, aux côtés de gestionnaires d'infrastructures institutionnels, à des transactions auparavant réservées aux investisseurs professionnels

(Boursier.com) — BlackRock Alternatives a réalisé une levée de fonds de 415 millions d'euros pour son Private Infrastructure "Opportunities European Long Term Investment Fund" ("PI ELTIF") au-dessus de son objectif initial... Ce succès confirme la dynamique positive du premier véhicule BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF, clôturé en avril 2021, qui avait lui aussi dépassé son objectif de collecte.

Dans le cadre de son ambition d'offrir régulièrement de nouveaux produits non cotés à sa clientèle européenne, BlackRock Alternatives prévoit également de commercialiser deux nouveaux véhicules ELTIF de private equity (capital-investissement) en 2023. PI ELTIF investira dans un portefeuille de projets d'infrastructures globaux qui contribuent à l'économie réelle et visera à générer une source de revenus à long terme. La structure ELTIF permet d'offrir des stratégies d'infrastructures de qualité institutionnelle dans un cadre réglementé aux investisseurs non-professionnels.

Large éventail

Le Fonds se concentre sur les opportunités de co-investissement direct permettant aux clients non-professionnels d'investir aux côtés d'un large éventail de gestionnaires d'infrastructures institutionnels et d'accéder à un portefeuille diversifié de projets d'infrastructures mondiaux avec un profil de risque prudent, réservé jusqu'à présent uniquement aux investisseurs professionnels...

L'approche thématique du Fonds se focalise sur les opportunités d'investissement s'articulant autour de trois tendances clés : numérisation, décarbonation et décentralisation.

Le Fonds ciblera des secteurs incluant le transport et la logistique, la production d'électricité et les services aux collectivités, les télécommunications, les infrastructures environnementales et sociales. Le PI ELTIF cherchera à investir dans des actifs opérationnels bénéficiant de contrats à long terme et d'un environnement réglementaire éprouvé et stable. Au moins 50% du portefeuille du Fonds investiront dans des co-investissements en infrastructures situés en Europe.

Serge Lauper, responsable mondial de la division BlackRock Infrastructure Solutions, a déclaré : "Nous pensons que les actifs d'infrastructures privés ont un rôle significatif à jouer dans les portefeuilles, en particulier dans un contexte de volatilité des marchés, grâce à la diversification qu'ils procurent et à leur horizon long terme... Les investissements en infrastructures peuvent aussi offrir une certaine protection contre les effets de l'inflation. Avec l'augmentation des besoins en financement d'infrastructures, nous pensons que la demande de capitaux privés pour financer des projets d'infrastructures va poursuivre sa progression pour le long terme."

West Lockhart, responsable Wealth & Family Offices pour BlackRock Alternatives Specialists EMEA, a expliqué : "Le succès de la levée de fonds du BlackRock Private Infrastructure ELTIF témoigne de l'appétit croissant des clients pour les marchés privés, en particulier les infrastructures, une classe d'actif susceptible d'avoir un impact tangible sur les économies locales. Nous sommes convaincus que la structure ELTIF peut jouer un rôle essentiel en permettant d'élargir l'accès aux investissements alternatifs. Nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui offrir de telles opportunités d'investissement à la clientèle privée européenne et avons hâte de faire encore évoluer notre offre l'an prochain."