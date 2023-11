Black Friday : un budget en hausse cette année

Les consommateurs français misent sur les promotions, pour lutter contre l'inflation.

(Boursier.com) — La chasse aux bonnes affaires est de mise en période d'inflation, ce qui devrait profiter aux enseignes qui participent au Black Friday. Le budget que les Français pensent allouer à cette opération commerciale, qui se tiendra le vendredi 24 novembre, augmente cette année : il enregistre une hausse de 5% par rapport à 2022, soit +18 euros, et s'établit en moyenne à 416 euros, selon une étude OpinionWay pour Bonial. Cela représente un bond de +40% en deux ans (+118 euros).

"Cette croissance est notamment portée en 2023 par une hausse des intentions de dépenses élevées : 27% des acheteurs prévoient à cette occasion un budget de 500 euros ou plus (+4 point par rapport à 2022)", peut-on lire dans un communiqué. Un grand écart d'intentions de dépenses apparaît entre les hommes (607 euros en moyenne) et les femmes (288 euros). Ce différentiel s'explique notamment par la volonté plus affirmée des hommes de s'offrir des produits high-tech - plus onéreux - tels que les ordinateurs (26% vs. 9% pour les femmes), les smartphones (24% vs. 13%), les téléviseurs (18% vs. 8%) ou encore les tablettes (13% vs. 5%). Les hommes envisagent aussi sensiblement plus souvent l'achat d'électroménager (35% vs 23% pour les femmes).

Des réductions élevées attendues

Les consommateurs tablent sur de grosses promotions et sont exigeants quant au seuil de réduction à partir duquel ils sortiront leur carte bancaire. Ce dernier avoisine les 50% en moyenne (44%, stable depuis 2022). Mais un quart des acheteurs considère cependant qu'une réduction est attractive dès 21% (24% des sondés soit +6 points vs 2022).Dans le détail, les catégories de produits pour lesquelles les potentiels acheteurs attendent les remises les plus importantes sont le prêt-à-porter (en moyenne à partir de 45% de remise, la réduction est jugée intéressante, +3 points vs 2022), les jouets (à partir de 42% de remise, +1 pt vs 2022) ou encore les articles de sport (à partir de 42%, +4 pts vs 2022).

Du côté des intentions d'achat, le prêt-à-porter - domaine dans lequel les Français attendent les remises les plus importantes - demeure en tête de liste (37%, +2 pts vs 2022). Mais d'autres types de produits suscitent aussi une envie grandissante : l'électroménager (28%) enregistre une hausse de 5 points, tout comme les jouets (27%, +2 pts vs 2022) et les produits d'hygiène et de beauté (22%, +2 pts vs 2022).