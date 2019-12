Black Friday : nouveau record de transactions par carte bancaire en France

Le 29 novembre dernier, à l'occasion du Black Friday, plus de 56 millions de paiements par carte bancaire ont été enregistrés dans l'Hexagone.

(Boursier.com) — Malgré les nombreuses critiques et initiatives pour contrer le Black Friday, les Français ont choisi de faire chauffer leur carte bancaire lors de ce dernier rendez-vous commercial... Près de 56,6 millions de transactions ont été opérées par ce moyen de paiement le 29 novembre dernier, selon les chiffres révélés par le groupement Cartes Bancaires.

La France inscrit donc un nouveau record en termes de nombre d'achats avec une carte bancaire en l'espace d'une seule journée, selon 'RTL', qui rappelle qu'en "2018, le 'vendredi noir' avait enregistré 50.332.000 transactions".

Hausse de 12% malgré les appels au boycott

Les achats par carte bancaire ont ainsi progressé de 12% par rapport à l'année dernière, et ce malgré les nombreux appels aux boycott pour dénoncer ce rendez-vous commercial, qui inciterait à la surconsommation et qui pèse sur l'environnement. Plus de 200 marques, réunies dans un collectif baptisé "Make Friday green again" ont en effet décidé de s'opposer à cette journée et certaines enseignes ont créé leur "Green Friday".

Des actions avaient également été menées le 29 novembre en France par des anti-Black Friday. Des associations de défense de l'environnement ont notamment bloqué un entrepôt d'Amazon dans la Drôme et deux centres commerciaux à Besançon et Nantes.

Record également aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les transactions ont elles aussi atteint un nouveau record. Les ventes en ligne ont bondi de 19,6% pour atteindre 7,4 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) lors de la journée de vendredi, un chiffre légèrement inférieur aux estimations qui ressortaient à 7,6 milliards de dollars, d'après les données d'Adobe Analytics.

Il s'agit tout de même du deuxième plus gros volume de ventes en ligne jamais réalisé. Le record est détenu par le Cyber Monday de 2018, qui avait permis d'atteindre 7,9 milliards de dollars.