Black Friday : nouveau record de dépenses en ligne aux Etats-Unis

Et les ventes pour ce Cyber Monday pourraient également toucher un pic à 12 milliards de dollars...

(Boursier.com) — Les ventes en ligne pourraient battre un record aux Etats-Unis pour ce Cyber Monday. Adobe Analytics table sur un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, soit une progression de 8% en comparaison de l'an dernier. Un nouveau pic historique a déjà été atteint la semaine dernière pour le Black Friday, avec des dépenses en ligne qui ont bondi de 7,5%, atteignant un montant record de 9,8 milliards de dollars aux États-Unis.

"Nous avons vu émerger un consommateur très stratégique, qui essaie vraiment de profiter de ces journées marquantes, afin de pouvoir maximiser les remises", a déclaré Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe Digital Insights, cité par la chaîne CNBC.

Paiements différés et achats d'impulsion

La hausse des dépenses du Black Friday met en lumière un consommateur plus disposé à dépenser qu'en 2022, lorsque les prix de l'essence et des denrées alimentaires étaient très élevés. Des achats impulsifs pourraient avoir joué un rôle dans la croissance enregistrée pour ce Black Friday, puisque 5,3 milliards de dollars de ventes en ligne ont été enregistrées sur smartphone.

Pourtant, les acheteurs sont sensibles aux prix et gèrent des budgets plus serrés. Selon l'enquête d'Adobe, 79 millions de dollars de ventes ont été réalisés par des consommateurs ayant opté pour le mode de paiement flexible "Acheter maintenant, payer plus tard" afin d'étaler les paiements - soit une hausse de 47 % par rapport à l'année dernière.

Produits high-tech

Selon le rapport Adobe, les catégories qui ont le plus cartonné pendant le Black Friday sont les produits électroniques (montres intelligentes et téléviseurs), ainsi que les jouets et les jeux. Adobe analyse des milliards de transactions aux États-Unis sur les sites de vente au détail mais ne suit pas les transactions en magasin. Une analyse Mastercard du Black Friday a pour sa part révélé que les ventes dans les commerces physiques avaient augmenté d'un peu plus de 1% sur un an, contre 8% pour les ventes en ligne.

"Je pense que le paradigme a changé en ce qui concerne l'expérience du Black Friday en magasin, à cause des longues files d'attente, entre autres", a déclaré Vivek Pandya. Les consommateurs sont "davantage aux commandes" lorsqu'ils font des achats en ligne, a-t-il ajouté, car il est plus facile de comparer les prix et d'obtenir un meilleur prix.