'Black Friday' : le pouvoir d'achat donne le ton !

(Boursier.com) — Les Français vont-ils faire chauffer la carte bancaire pour le "Black Friday" cette année, à l'heure où le pouvoir d'achat et l'inflation sont au coeur de leurs préoccupations ? Le "vendredi noir" du shopping est programmé le 25 novembre (même s'il s'étale sur une période plus longue et a déjà démarré sur certains sites marchands).

Sept cyberacheteurs français sur dix (70%) ont l'intention de participer à cet événement sur internet, d'après une enquête menée par Toluna Harris Interactive, en partenariat avec la Fevad.

Ce rendez-vous touche particulièrement les moins de 50 ans (80% ont l'intention de faire des dépenses) et les urbains (75% vont y prendre part). Parmi les motifs invoqués, les promotions et bonnes affaires constituent la principale motivation (55%) notamment en raison de la crise : 21% des intentionnistes mentionnent comme première raison " être à l'affût de bonnes affaires en période de crise ". Par ailleurs, 7% des habitants des communes rurales privilégient le Black Friday sur internet par souci d'économie de carburant...

Pouvoir d'achat en première ligne

La problématique du pouvoir d'achat s'invite aussi chez ceux qui ne participeront pas : 37% d'entre eux préfèrent réaliser des économies dans le contexte actuel, en particulier au sein des plus jeunes : 58% et des professions modestes (CSP-) : 40%.

Le rejet de la surconsommation et du gaspillage n'arrive qu'en seconde position dans les raisons de ne pas participer au Black Friday (27 % des non-intentionnistes). Cette motivation est plus présente chez les professions aisées (CSP+) : 39% et chez les plus séniors : 35%.